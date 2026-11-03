Устроил ловушку и участвовал в поисках: главное об убийстве таксистки в Дагестане

Подрабатывающая водителем женского такси жительница Дагестана пропала после того, как приняла очередной заказ. На ее поиски отправились друзья, родственники и сотрудники полиции. Никто из них не подозревал, что причастный к исчезновению женщины находится рядом, а за ее пропажей скрывается тщательно спланированное убийство. Как дагестанские оперативники раскрыли преступление за три дня и вышли на след подозреваемого — в материале 360.ru.

Последний заказ

Утро 30 октября для семьи Динары началось обычно: 34-летняя женщина отвезла маленького сына в детский сад, после чего решила немного подработать водителем в сервисе женского такси. Она предупредила маму и мужа, что собирается выполнить заказ, и отправилась в поездку на серебристом Volkswagen Polo, принадлежавшем супругу. Клиенткой оказалась женщина, которая представилась туристкой и попросила отвезти ее к Сулакскому каньону. Динара согласилась, не подозревая, кто на самом деле ждет ее в назначенном месте. Когда таксистка перестала отвечать на звонки, близкие забили тревогу. Мать пропавшей обратилась в полицию, после чего женщину объявили в розыск. Как рассказала руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, оперативников насторожило, что Динара бесследно исчезла, оставив маленького сына в детском саду.

Фото: РИА «Новости»

Сотрудники уголовного розыска начали проверку окружения пропавшей. Они опросили бывшего и нынешнего супругов, подруг и знакомых, чтобы выяснить, не могла ли Динара уехать в гости или на отдых. Но никто из опрошенных не смог объяснить, куда исчезла женщина. Параллельно оперативники восстановили маршрут машины пропавшей по камерам видеонаблюдения. На записях нашлась первая зацепка: за Volkswagen следовал другой автомобиль, который держался на расстоянии примерно 10–15 метров. Подозрительное авто попало в объективы камер сразу в нескольких местах.

Машина сопровождения

Полицейские вычислили хозяйку машины, и та рассказала, что передала ее знакомому для ремонта. Когда оперативники установили его личность, выяснилось, что автомобиль находился у бывшего мужа пропавшей Динары — 39-летнего Акифа. По данным МВД, мужчина намеренно воспользовался чужим транспортом, чтобы его собственная машина не попала на камеры. Оперативники вызвали Акифа на беседу, после которой он пропал. Полицейские выяснили, что мужчина пожаловался на сильные боли в животе, вызвал скорую и оказался в больнице с подозрением на острый аппендицит. По словам Гариевой, Акиф требовал немедленно провести операцию, которую врачи сделали. В МВД считают, что таким способом мужчина пытался избежать дальнейших расспросов полицейских.

Фото: РИА «Новости»

Тем временем оперативники продолжали изучать записи камер. На них удалось заметить силуэт еще одного мужчины. Проверив окружение Акифа, сотрудники уголовного розыска вышли на его знакомого. За предполагаемыми сообщниками установили наблюдение. Всю ночь оперативники отслеживали их передвижения, выясняли местонахождение и проверяли связи. Утром обоих мужчин задержали. Вскоре выяснилось, что Динара стала жертвой заранее подготовленной ловушки. Причем один из задержанных сам рассказал, что произошло после того, как женщина приехала на последний заказ.

Смертельная ловушка

Организовать встречу с бывшей женой Акифу помогла 38-летняя уроженка Смоленской области. По данным МВД, именно она связалась с Динарой под видом туристки, которая хотела посетить Сулакский каньон, и заказала поездку на женском такси. Когда Динара приехала на место, ее уже ждал бывший супруг. После задержания Акиф признался, что заранее подготовил нападение. По словам мужчины, он подошел к Volkswagen, открыл дверь и ударил бывшую жену ножом.

Фото: РИА «Новости»

«Не помню. Не помню уже, туловище там», — ответил задержанный в ходе допроса. После убийства Акиф, по собственному признанию, переложил тело экс-супруги в другой автомобиль и попросил знакомого вывезти его. Куда именно отправился сообщник, он якобы не знал. «В сторону Кизляра куда-то. Я точно не знаю, даже места», — заявил он на допросе. Второй задержанный подтвердил свое участие в преступлении. На опубликованной видеозаписи сообщник рассказал, что помог Акифу в убийстве бывшей жены. При этом он не смог даже уверенно назвать имя погибшей, предположив, что ее звали Динара или Диляра. Избавиться от тела сообщник решил на земельном участке родственника на окраине поселка Новый Хушет. Для этого он обратился к местному трактористу и попросил выкопать яму якобы под уличный туалет. Когда рабочий закончил и уехал, мужчина подогнал к яме автомобиль, достал из багажника тело Динары и сбросил вниз. Затем немного присыпал землей, чтобы скрыть следы преступления. Но на этом история не закончилась. Подозреваемый снова вызвал тракториста и заявил, что тот выкопал яму не в том месте. Рабочему предложили засыпать ее и сделать новую, в нескольких метрах от первой.

Фото: РИА «Новости»

Ничего не подозревавший тракторист выполнил просьбу, фактически помогая скрыть тело убитой женщины. По данным МВД Дагестана, предполагаемые преступники также попытались спрятать автомобиль Динары. Машину переставили в другое место и сменили государственные номера. Однако в истории с исчезновением женщины оставалась еще одна загадка. Ее близкие обнаружили, что телефон Динары в последний раз находился совсем не там, где впоследствии обнаружили тело.

Ложный след

Пока полицейские разыскивали Динару, ее близкая подруга Середа, живущая в Москве, обнаружила неожиданную зацепку. Женщины дружили еще со времен университета и делились друг с другом геолокацией, поэтому могли в любой момент узнать, где находится каждая. Узнав об исчезновении Динары, подруга открыла приложение и увидела, что в последний раз телефон погибшей был в Кизилюрте. Она сразу передала сведения родственникам пропавшей и ее нынешнему супругу, который активно участвовал в поисках. Позднее выяснилось, что тело женщины находилось совсем в другом месте. Середа предположила, что преступники могли специально отвезти телефон в Кизилюрт, чтобы сбить поисковиков со следа.

Фото: РИА «Новости»

«Думали, что именно искать надо в Кизилюрте. Но, скорее всего, это было сделано намеренно, чтобы запутать следы», — рассказала она 360.ru. Еще больше вопросов у женщины вызвало поведение бывшего мужа Динары. По ее словам, Акиф с первых дней участвовал в поисках и получал информацию о передвижениях поисковых групп. При этом он знал, что подруга пропавшей могла отслеживать ее местоположение, но связался с ней лишь на следующий день после того, как та сообщила о находке родственникам. Разговор оказался неожиданно коротким. Акиф лишь попросил сообщить ему, если появятся какие-нибудь новости. Подруге показалось странным, что бывший супруг Динары, который якобы искал мать своего ребенка, не проявил особого интереса к обнаруженной геолокации.

Разговор занял 10 секунд: «Если ты вдруг будешь в курсе, если какие-то новости, то дай знать». По голосу я бы не сказала, что человек прямо сильно переживал за мать своего ребенка. Середа

Подруга призналась, что Динара обсуждала с ней проблемы в отношениях с бывшим мужем задолго до трагедии. Последний раз они говорили об этом еще в августе, когда Середа приезжала в Дагестан.

Раскрыть подробности личной жизни погибшей без разрешения ее семьи собеседница 360.ru отказалась. РИА «Новости» со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщило, что предполагаемым мотивом убийства стала ревность. Акиф якобы не смог смириться с тем, что бывшая жена вышла замуж за другого мужчину. При этом Середа отказалась подтверждать или опровергать подробности отношений Динары с экс-супругом.

Фото: РИА «Новости»

Третья участница и страшная находка

За три дня сотрудникам уголовного розыска МВД Дагестана удалось восстановить обстоятельства исчезновения Динары и установить предполагаемых участников преступления. Полицейские нашли место, где подозреваемые закопали тело женщины. Для его извлечения задействовали экскаватор. Задержанием Акифа и его знакомого расследование не закончилось. Оперативники установили, что женщина, которая под видом туристки заказала женское такси, успела уехать в Москву: 38-летнюю уроженку Смоленской области задержали в аэропорту Домодедово. По словам Гаяны Гариевой, сотрудники уголовного розыска МВД Дагестана начали готовить документы, чтобы доставить предполагаемую сообщницу обратно в республику. Все собранные полицейскими материалы передали в республиканский СК, чтобы следователи установили обстоятельства жестокой расправы, выяснили роль каждого из подозреваемых и восстановили хронологию последнего дня жизни Динары.