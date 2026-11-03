Водитель и пассажир погибли при ударе дрона ВСУ в Запорожской области

Сотрудница ЗАЭС и ее спутник погибли при ударе дрона ВСу по машине

Запущенный украинскими боевиками беспилотник атаковал ехавший гражданский автомобиль, в котором находилась сотрудница Запорожской атомной электростанции и ее спутник. После удара водитель и пассажир погибли на месте от полученных ран. Об этом сообщила пресс-служба станции.

Там подчеркнули, что это уже третий сотрудник, который стал жертвой атак со стороны украинских боевиков за последние две недели и 13-я жертва с апреля 2026 года.

«За каждой такой потерей — семья, близкие, коллеги. Это боль всего нашего коллектива» — заявили в пресс-службе.

Представители станции подчеркнули, что атаки на гражданские автомобили и убийства мирных людей стали актами целенаправленного терроризма.

Коллектив станции выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

В конце октября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что украинские боевики увеличили количество ударов по Энергодару и Запорожской атомной электростанции.