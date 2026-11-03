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    В Москве задержали подозреваемую в убийстве женщины-таксистки в Дагестане

    Фото: РИА «Новости»

    В московском аэропорту Домодедово полицейские задержали подозреваемую в убийстве женщины-водителя в Дагестане. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-секретарь МВД по республике Гаяна Гариева.

    «Еще одна из числа подозреваемых в совершении этого чудовищного по своей жестокости преступления уже задержана полицейскими в Москве в аэропорту Домодедово», — написала она.

    Гариева добавила, что сотрудники управления уголовного розыска МВД Дагестана уже готовят все необходимые документы. В ближайшие часы они вылетят в Москву, чтобы этапировать подозреваемую в республику. Также она пообещала раскрыть роль задержанной в этом уголовном деле.

    Гариева сообщила, что убитая таксистка принимала заказы исключительно от женщин. Ее бывший супруг знал об этом, поэтому попросил знакомую ­– 38-летнюю уроженку Смоленской области, чтобы она заказала «женское такси» до Сулакского каньона.

    Таксистка попала в ловушку. На месте ее ждали бывший муж и его друг. Они напали на нее, убили, тело вывезли и закопали на пустыре, а потом попытались замести следы. Правоохранители ранее задержали бывшего мужа убитой и его друга.

    Ранее подруга убитой в Махачкале таксистки рассказала, что женщина хотела подзаработать.

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    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

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