В Москве задержали подозреваемую в убийстве женщины-таксистки в Дагестане

В московском аэропорту Домодедово полицейские задержали подозреваемую в убийстве женщины-водителя в Дагестане. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-секретарь МВД по республике Гаяна Гариева.

«Еще одна из числа подозреваемых в совершении этого чудовищного по своей жестокости преступления уже задержана полицейскими в Москве в аэропорту Домодедово», — написала она.

Гариева добавила, что сотрудники управления уголовного розыска МВД Дагестана уже готовят все необходимые документы. В ближайшие часы они вылетят в Москву, чтобы этапировать подозреваемую в республику. Также она пообещала раскрыть роль задержанной в этом уголовном деле.

Гариева сообщила, что убитая таксистка принимала заказы исключительно от женщин. Ее бывший супруг знал об этом, поэтому попросил знакомую ­– 38-летнюю уроженку Смоленской области, чтобы она заказала «женское такси» до Сулакского каньона.

Таксистка попала в ловушку. На месте ее ждали бывший муж и его друг. Они напали на нее, убили, тело вывезли и закопали на пустыре, а потом попытались замести следы. Правоохранители ранее задержали бывшего мужа убитой и его друга.

Ранее подруга убитой в Махачкале таксистки рассказала, что женщина хотела подзаработать.