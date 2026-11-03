«Ты еще пожалеешь»: очевидцы рассказали об убийстве школьника в Приморье

Очевидцы рассказали 360.ru подробности об убийстве 16-летнего парня в Большом Камне. Как сообщили свидетели, неадекватный мужчина стал приставать к компании школьников еще на остановке.

Ребята пытались его словесно успокоить, но ничего не вышло — он вытащил нож и стал им угрожать. Тогда школьники ушли в ближайшее общественное место — в кинотеатр. Он пошел за ними и подошел к парню, который пытался успокоить его больше всех.

«В ходе диалога прозвучала фраза „ты еще пожалеешь“ после которой мужчина нанес удар ножом в грудь подростку, попал в сердце, от чего тот скончался», — рассказали очевидцы.

По словам свидетелей, погибший был приличным парнем из многодетной и верующей семьи. Правоохранители задержали местного жителя и возбудили уголовное дело об убийстве. Большекаменская межрайонная прокуратура проконтролирует установление обстоятельств произошедшего, ход и результаты расследования уголовного дела.