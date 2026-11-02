Зарезавший москвичку и ее маленькую дочь иностранец получил пожизненное

Пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии строгого режима вынес московский суд иностранцу за жестокое убийство женщины и ее несовершеннолетней дочери. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что в феврале 2015 года осужденный намеревался ограбить квартиру в доме на Шаболовке. Он проник в помещение через балкон.

Когда он занимался поисками ценных вещей его нашла хозяйка квартиры. Мужчина вытащил нож и нанес ей не менее 22 ударов. Следующей жертвой стала несовершеннолетняя дочь хозяйки квартиры.

Чтобы скрыть свое преступление осужденный немного прибрался, а перед уходом забрал деньги и ценные вещи. После чего уехал из России.

Только в конце прошлого года криминалисты установили личность злоумышленника. Отпечатки его пальцев из базы данных иностранцев совпали с теми, что нашли на месте жестокого убийства.

С учетом позиции прокуратуры суд назначил обвиняемому пожизненный срок с отбыванием в колонии особого режима.

В минувшее воскресенье, 1 ноября, оперативники Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары. По предварительным данным, мужчина в ходе ссоры похитил мужа и жену и вывез в Аксайский район, где убил, а тела расчленил.