В Петербурге женщина убила знакомого во время застолья

В Петербурге 42-летняя женщина убила знакомого и спрятала его тело в мусоропроводе. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили в городском управлении Следственного комитета.

Убийство произошло 10 сентября в квартире дома на улице Маршала Захарова. Женщина выпивала со знакомым, между ними началась ссора.

Во время конфликта она ударила мужчину ножом в грудь. После этого перенесла его тело в помещение мусоропровода, пытаясь скрыть произошедшее.

Позже мужчину обнаружили там же. Приехавшие врачи скорой помощи констатировали его смерть. Женщину задержали и отправили в СИЗО. Теперь дело об убийстве рассмотрит суд.