«Блокадная Мадонна» с разбитым сердцем. Жизнь и страдания поэтессы Ольги Берггольц

Ровно 51 год назад, 13 ноября 1975-го, не стало поэтессы Ольги Берггольц, которую называли голосом блокадного Ленинграда. В ее жизни было много страшных испытаний, и оборвалась она раньше, чем могла бы. Но своими стихами поэтесса успела помочь многим пережить их собственное горе.

Похвала Чуковского

Ольга родилась в 1910 году в Санкт-Петербурге в интеллигентной семье. Отец, потомок обрусевшего шведа, взятого в плен при Петре I, был врачом. Мать занималась воспитанием детей — после Ольги, которую в семье ласково называли Лялей, родилась Муся (Мария). В Первую мировую войну отец ушел на фронт полевым хирургом, а его жена в 1918 году уехала с дочерьми в Углич. Они поселились в келье Богоявленского монастыря. После двух войн — Первой мировой и Гражданской — отец выжил и в 1921-м забрал семью домой. Ольга писала стихи с юности. Впервые опубликовалась еще в 14 лет в стенгазете завода, в амбулатории которого трудился отец. Год спустя она вступила в литературное молодежное объединение «Смена» при Ленинградской ассоциации пролетарских писателей. Там познакомилась с будущим мужем, поэтом Борисом Корниловым.

Фото: РИА «Новости»

Они вместе поступили на Высшие государственные курсы искусствоведения. Позже, когда их закрыли, Берггольц перешла на филфак Ленинградского университета. Девушке было всего 16 лет, когда на заседании Союза поэтов ее похвалил знаменитый Корней Чуковский. Сказал, что со временем Ольга будет настоящим поэтом. Так и случилось. Но, кроме славы, впереди была вереница страшных испытаний.

Потери и пытки

В 18 лет Ольга впервые стала матерью. У них с супругом родилась дочь Ира. Но это не помогло сохранить брак — Ольга разошлась с Борисом из-за несходства характеров. Вскоре Берггольц вышла замуж во второй раз — за однокурсника Николая Молчанова, которого потом называла любовью всей своей жизни. В этом браке появилась дочь Майя. После получения диплома Ольга работала корреспондентом — ездила по районам, писала очерки. Затем заняла редакторскую должность в заводской многотиражке. Параллельно Берггольц продолжала работать над стихами и рассказами, создала сборник стихов для детей.

Фото: РИА «Новости»

В 1932 году Молчанова, служившего на границе, комиссовали из-за эпилепсии, которая появилась вследствие травмы. И это было только начало испытаний. В следующем году умерла, не дожив до года, дочь супругов. Три года спустя не стало и Иры — старший ребенок Ольги скончался в семь лет из-за осложнений после ангины. В 1937 году Бориса Корнилова признали врагом народа. Тот же «статус» получил глава Российской ассоциации пролетарских писателей, критик Леопольд Авербах, с которым у Берггольц был роман.

Молодая, очень красивая женщина. Ахматова ее даже как-то с Джокондой сравнила. <…> Ее привлекали мужчины высокопоставленные, авторитетные. Михаил Золотоносов (о Берггольц в 1930-х) прозаик, журналист, литературовед

Вновь беременную Ольгу вызвали на допрос, после которого она попала в больницу и родила мертвого ребенка. За «связь с врагами народа» поэтессу исключили из Союза писателей, где она состояла уже пару лет, и уволили из газеты. Она пошла работать учителем в школе. Позже поэтессу восстановили в организации и вернули на прежнюю работу. А Корнилов подвергся аресту и погиб в тюрьме. В 1938-м арестовали и Ольгу, которая снова ждала ребенка. На этот раз ее обвинили в участии в террористической деятельности. Пытали, били сапогами по животу. Итог — выкидыш и невозможность иметь детей. Сидя в общей камере, Ольга спасалась сочинением стихов.

Дни проводила в диком молчании, Зубы сцепив, охватив колени. Сердце мое сторожило отчаянье, Разум — безумия цепкие тени… (Ольга Берггольц, «Испытание»)

Ольга так и не признала вину, и спустя 171 день ее, истерзанную и с разбитым сердцем, отпустили. «Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули обратно и говорят: живи!» — негодовала несчастная женщина. Однако, несмотря на все испытания, продолжала писать. И не зря.

Стихи, спасавшие в черные дни

Во время Великой Отечественной войны творчество Ольги Берггольц укрепляло боевой дух тысяч истощенных голодом жителей родного города. Во время блокады Ленинграда Ольга оставалась в нем и работала на радио, каждый день декламируя стихи и очерки. В 1942-м родились стихотворные произведения «Февральский дневник» и «Ленинградская поэма».

Фото: РИА «Новости»

Тем временем дистрофия, осложнившая течение болезни, унесла жизнь Николая Молчанова. «Война сжевала Колю, моего Колю, — душу, счастье и жизнь. Я страдаю отчаянно», — написала Ольга в дневнике. Но личная трагедия не заставила ее бросить работу. Как отмечал потом литературовед Михаил Золотоносов, посвятивший Берггольц книгу, пафос, всегда присутствовавший в ее стихах, в блокадном Ленинграде «сработал во благо». Пылкие стихи о стойкости, мужестве и вере в лучшее из уст женщины, которая сама жестоко страдала от голода, заставляли людей собрать последние силы и бороться за жизнь.

Я хочу говорить с тобою о тяжелой нашей вине, так, чтоб больше не знать покоя ни тебе, товарищ, ни мне. (Ольга Берггольц, 1942 год)

В те дни именно радио оставалось для ленинградцев единственной связью с внешним миром. Одна пожилая женщина как-то призналась поэтессе, что ее стихи приходят на помощь, «когда заедает обывательщина, когда чувствуешь, что теряешь человеческое достоинство». Берггольц называли голосом Ленинграда, позже — блокадной Мадонной. После войны, все время которой трудилась на радио, Ольга продолжила писать. Основной темой ее творчества навсегда остался подвиг Ленинграда. В 1946 году она создала сборник «Говорит Ленинград», целиком состоявший из ее радиовыступлений. Кстати, скорее всего, именно Берггольц стала автором крылатой фразы «Никто не забыт и ничто не забыто». Она вошла в одно из стихотворений Ольги и была высечена на стене Пискаревского мемориального кладбища, где упокоились сотни тысяч жертв блокады. Берггольц хотела, чтобы там похоронили и ее, но желание не исполнилось — ее могила находится на Волковском кладбище.

Фото: С поэтессой Беллой Ахмадулиной / РИА «Новости»

Поэтессы не стало через 30 лет после окончания войны. Она успела стать лауреатом Государственной премии, обладателем ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, медали «За оборону Ленинграда» и других наград. Однако никто не мог вернуть ей любимых людей и залечить многократно разбитое сердце. С начала 1950-х Берггольц лечилась от алкоголизма, побывала даже в психиатрической клинике. С третьим мужем, литературоведом Георгием Макогоненко, за которого вышла еще в 1940-х, Ольга развелась в 1962 году. С тех пор она замужем не была. В последние годы жила одна, тяжело болела. Помогали друзья и сестра Мария. Точная причина смерти Берггольц не называлась. Скорее всего, не прошли даром страдания и испытания, точившие ее столько лет.