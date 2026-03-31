Ветерану блокады Ленинграда вручили памятный знак в Богородском округе

31 марта в администрации Богородского округа ветерану боевых действий и капитану первого ранга Юрию Качурину вручили знак «Жителю блокадного Ленинграда». Награждение прошло на оперативном совещании с участием главы округа.

Юрий Васильевич активно участвует в общественной жизни. Он регулярно встречается со школьниками, проводит уроки мужества и делится личным опытом. В 2024 году ветеран передал автомобиль «Нива» для бойцов в зоне СВО и сам доставил его в составе гуманитарной группы.

«Для меня это не просто награда, а память о пережитом и о людях, которые не дожили до этих дней», — сказал Юрий Качурин.

Изменения в законе сняли прежние ограничения по сроку проживания в блокадном Ленинграде. Ранее знак могли получить только те, кто находился в осажденном городе не менее четырех месяцев. Теперь право на статус блокадника и соответствующие льготы предоставляется независимо от длительности проживания.

Глава округа отметил значимость решения.

«Важно восстановить справедливость и признать всех, кто пережил блокаду, независимо от сроков», — подчеркнул Игорь Сухин.