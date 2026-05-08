Не хватило дня до Победы. Истории героев Советского Союза, погибших 8 мая 1945 года

За день до официального окончания Великой Отечественной войны, 8 мая 1945 года, погибли несколько героев Советского Союза. Они выполняли воинский долг в последние часы перед капитуляцией Германии. 360.ru рассказал истории павших бойцов.

Алексей Грачев Офицер родом из Самарской области. Участвовал в советско-финской войне, а с началом ВОВ стал первым на Балтийском флоте летчиком, который взялся за освоение новейшего пикирующего бомбардировщика Пе-2. Производство «Пешек» развернулось незадолго до начала войны, способных управлять ими летчиков не хватало. Грачев смело участвовал в пятичасовых разведывательных экспериментальных вылетах, ставил рекорды по дальности и продолжительности полетов, участвовал в воздушных боях, возвращал самолет горящим с территории противника и сажал на воду ради спасения экипажа.

К августу 1944 года на его счету было 215 боевых вылетов. Грачев лично уничтожил четыре артиллерийские батареи и железнодорожный эшелон, потопил две быстроходные десантные баржи на Ладожском озере, поразил два сторожевых катера, подлодку и сторожевой корабль в Финском заливе. В бою за остров Сухо несколько часов наблюдал за немецко-финско-итальянским десантным отрядом и наводил удары авиации.

Интересно За образцовое выполнение боевых заданий, мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в ноябре 1944 года Грачев удостоился звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Решающим в его судьбе стал разведывательный вылет в районе латвийского портового города Либавы, ныне Лиепая. Пе-2 под управлением командира авиационной эскадрильи 159-го гвардейского истребительного авиационного полка 4-й воздушной армии Грачева проверял информацию о замеченных немецких судах. В это время из Курляндии во Фленсбург летела группа немецких Focke-Wulf Fw 190 Würger для сдачи англичанам. Обер-лейтенант Герхард Тибен сбил советский бомбардировщик. Григорий Давиденко Экипаж «Пешки» состоял из трех человек: командира, штурмана и стрелка-радиста. Давиденко служил штурманом звена 44-й эскадрильи 15-го разведывательного авиационного полка ВВС Балтийского флота и погиб вместе с Грачевым.

Он родился на Украине в Черкасской области. В июне 1941 года окончил Военно-морское авиационное училище в Николаеве, получил распределение на Балтийский флот и обучился работе с Пе-2. За время войны совершил 258 боевых вылетов на дальнюю разведку военно-морских баз противника, аэрофотосъемку переднего края обороны, успешно маневрировал в сложных метеоусловиях и боевой обстановке, освобождал от врага Ленинградскую область, острова Финского залива, Карелию и Прибалтику.

При проведении операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда совершил четыре боевых вылета на разведку транспортной инфраструктуры, результатом которых стали бомбардировки занятых захватчиками важных объектов. В январе 1944 года Давиденко удостоился звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Александр Курзенков Родился в Иркутской области, затем перебрался в Наро-Фоминск. Окончил Военно-морское авиационное училище имени Сталина в Ейске. В январе 1942 года стал пилотом 73-го бомбардировочного авиационного полка ВВС Балтийского флота и проявил себя как ас воздушной разведки.

В общей сложности Курзенков совершил более 250 боевых вылетов. Он участвовал в операции по бомбардировке главной румынской военно-морской базы Констанца, посадил в поле под Одессой подбитый фашистами самолет, разрушил завод в Кексгольме. В январе 1944 года офицера удостоили звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Интересно Старший брат Сергей Курзенков — тоже Герой Советского Союза. Летал на лендлизовском истребителе Hawker Hurricane, участвовал в штурме аэродрома Луостари. В феврале 1943 года получил тяжелые травмы, после лечения отвечал за боевую подготовку и писал книги.

Курзенков стал третьим Героем Советского Союза, не вернувшимся с боевого задания над городом Либавы. Он управлял истребителем Як-9, прикрывавшим Пе-2, и тоже попал под вражеский огонь. Имена погибших в той операции офицеров увековечены на Центральном кладбище в городе Лиепая и мемориальном комплексе «Обелиск-1200» в Калининграде. Иван Григорьев Родился и вырос в Алтайском крае. После школы-семилетки поступил в Барнаульскую транспортно-техническую железнодорожную школу и аэроклуб Барнаула. В апреле 1943 года отправился на фронт пилотом штурмовика Ил-2.

Григорьев участвовал во многих ключевых сражениях ВОВ — от Курской битвы до Берлинской операции. К марту 1945 года совершил 155 боевых вылетов и командовал эскадрильей на Первом Украинском фронте. Сбил по четыре немецких самолета в небе и на земле, а также один в составе группы. Погиб Григорьев во время боевого задания над Польшей в рамках поддержки наземных войск в Пражской наступательной операции. Его самолет обстреляли зенитчики. Времени на то, чтобы раскрыть парашют, не хватило, так как Ил-2 летел на малой высоте.

Летчика похоронили в братской могиле в польском городе Ченстохов. Звание Героя Советского Союза Григорьев получил посмертно в июне 1945 года. Гафият Нигматуллин Бесстрашный политработник стал первым уроженцем ТАССР, удостоенным звания Героя Советского Союза. Родился в Мамадышском районе, после школы уехал на Урал работать на заводах. Затем вернулся на малую родину и занял пост помощника начальника политотдела по работе среди комсомольцев и молодежи. В 1939 году Нигматуллина призвали в Красную армию. Он получил образование в Ленинградском военно-политическом училище и принял участие в советско-финской войне, будучи заместителем политрука роты 86-й мотострелковой дивизии 7-й армии Северо-Западного фронта.

Отмеченный высокой наградой подвиг совершил под Выборгом в январе 1940 года. Разведывательная группа попала в окружение. Нигматуллин с сослуживцами быстро сориентировались и, организовав круговую оборону, не только спаслись, но и оставили врага с большими потерями. В марте президиум Верховного Совета СССР присвоил ему звание Героя Советского Союза. Окончил Военно-политическую академию и присоединился к бойцам Великой Отечественной войны. Нигматуллин погиб в боях на территории Германии, по некоторым данным, под Берлином.