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    Москва приняла XII Международный антифашистский форум

    В Москве прошел XII Международный антифашистский форум с участием представителей более 20 стран. Зарубежные участники подключились по видеосвязи, сообщает Общественная Служба Новостей.

    В обсуждении участвовали представители Белоруссии, Германии, Италии, Сербии, США, Австралии и других стран. В оргкомитет вошли представители общественных организаций, вузов, религиозных конфессий, российских ведомств и парламента.

    Председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма Николай Махутов напомнил о 85-летии начала Великой Отечественной войны и 80-летии Нюрнбергского трибунала. Он призвал продолжать антифашистское движение. Председатель президиума организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Сергей Липовой заявил о необходимости объединения европейского общества против фашизма.

    Участники обсудили сохранение исторической памяти. Представитель организаций российских соотечественников в Австрии Дмитрий Коренев предложил расширить публикацию архивных материалов на немецком и английском языках для судов, журналистов и депутатов. Представители Молдавии и Дании рассказали о памятных акциях и уходе за советскими воинскими захоронениями.

    Первые пять форумов проводились с 1995 года при поддержке правительства России. В 2020 году к соорганизаторам присоединилась организация «ОФИЦЕРЫ РОССИИ».

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