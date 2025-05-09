09 мая 2025 18:14 «Включите радио! Там Левитан!» Каким был главный диктор СССР и почему его выбрал Сталин 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

День Победы 9 мая

СССР

Голос Юрия Левитана знал весь Советский Союз, он воодушевлял миллионы людей, вселял надежду и решимость в страшные годы войны. От него страна узнала о победе над фашистской Германией, позже — о смерти Сталина, полете Гагарина и многих других главных событиях XX века. Каким был путь великого диктора и правда ли, что его лично мечтал повесить Гитлер, — в материале 360.ru.

Главный эфир столетия Сегодня ночью, ровно в 02:10, Минобороны опубликовало легендарное сообщение Юрия Левитана о капитуляции фашистов. Именно в это время 80 лет назад диктор вышел в эфир и зачитал советским гражданам подписанный в Берлине акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

Сам Левитан вспоминал, что накануне этого объявления в эфир несколько раз передали сообщения о том, что в ночь на 9 мая 1945 года радио в виде исключения будет работать до четырех часов утра, и эту информацию старались читать так, чтобы каждый слушатель понял: «Спать не ложитесь. Ждите!»

И сразу новый поток телефонных звонков. Знакомые и незнакомые счастливые голоса кричали в трубку: «Спасибо! Намек поняли! Накрываем столы! Молодцы!» Юрий Левитан

После того как Левитан ночью зачитал акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил и победе СССР, Москва пришла в ликование. «Проснулся весь город, весь мир! Прорвавшись сквозь ликующие толпы людей, к нам на радио пришли поэты, писатели, журналисты, композиторы. Звучат песни, стихи, родившиеся тут же, в студии», — такими, по воспоминаниям Левитана, были первые долгожданные мгновения Дня Победы.

Фото: РИА «Новости»

Хотел в актеры, а попал в дикторы Левитан родился 2 октября 1914 года во Владимире в семье портного и домохозяйки. В детстве Юрий Борисович пел в хоре, участвовал в театральных постановках, а после окончания школы вместе с другом Сергеем Бедрышевым отправился в Москву учиться на актера. Поступать приятели решили в Государственный институт кинематографии (сейчас учебное заведение носит другое название — Всероссийский государственный институт кинематографии). И хотя в приемной комиссии обоим рекомендовали ехать обратно во Владимир, так просто ни тот, ни другой решили не сдаваться.

Запасным планом стал конкурс дикторов в Центральном телеграфе — там в то время размещались радиостудии. Появление Левитана «в тапочках и майке» очень забавно описывала Евгения Гольдина (она работала на радио с 1927 года).

В зал вошел какой-то парнишка <…>. Обратился ко мне: «Вам подать бумажку?» — «Какую бумажку?» — «Ну, то, что я хочу стать диктором». — «А вы что окончили?» — «Девятилетку». — «Нет, что по специальности?» Евгения Гольдина

Послушав молодого человека, который к тому же еще и очень сильно окал, Гольдина честно предупредила, что он, скорее всего, конкурс не пройдет. Однако Левитан не унывал. «Ничего, попробуем!» — ответил он с неповторимым оканьем.

И не прогадал. Комиссии его голос понравился, и молодого человека взяли стажером, условившись, что он будет исправлять произношение. Тот трудился над этим и довольно быстро попал в ночное техническое вещание.

Фото: РИА «Новости»

В один из таких эфиров в январе 1934 года его услышал Сталин. В тот момент он занимался подготовкой доклада к ХVII съезду ВКП (б). Голос Левитана настолько понравился вождю, что он распорядился, чтобы документ читал именно этот диктор. Юрию Борисовичу тогда было всего 19 лет.

Интересно Доклад Сталина Левитан читал 4,5 часа и не сделал ни одной ошибки. После этого стажер фактически стал главным диктором Советского Союза. Доклад Сталина Левитан читал 4,5 часа и не сделал ни одной ошибки. После этого стажер фактически стал главным диктором Советского Союза.

Вспоминая о Левитане, знаменитый диктор, народная артистка РСФСР Анна Шатилова отмечала: все самое важное поручали исключительно ему. «Все знали: если голос Левитана, то слушали с максимальным вниманием. Значит, сейчас будет что-то важное, серьезное. С этим голосом жила вся страна», — подчеркнула она.

Фото: РИА «Новости»

«Говорит Москва!» Утром 22 июня 1941 года Левитан был дома, внезапно ему позвонили из Радиокомитета, потребовав, чтобы тот срочно ехал на работу, — машину за ним уже выслали.

Но экстренное сообщение о нападении Германии на СССР читал не Левитан. Это сделал нарком иностранных дел Вячеслав Молотов. А Левитан в течение всего дня каждый час читал заявления советского правительства.

Интересно За годы Великой Отечественной войны диктор прочитал две тысячи сводок Совинформбюро. За годы Великой Отечественной войны диктор прочитал две тысячи сводок Совинформбюро.

В дальнейшем одним из основных направлений работы Совинформбюро были сводки с фронтов. За годы войны Левитан прочитал их более двух тысяч, плюс приказы Верховного главнокомандующего, а также свыше 120 экстренных сообщений «В последний час».

Фото: РИА «Новости»

Каждое сообщение по сводке начиналось тем самым знаменитым вступлением: «Говорит Москва! От Советского информбюро…» Причем читали их безо всякой подготовки: поступали они буквально на стол студии после личного просмотра Сталиным.

Одним из самых главных сообщений было объявление о прорыве блокады Ленинграда 18 января 1943 года. Уже в конце 60-х Левитан рассказывал о том, как много лет спустя он выступал в городе на Неве. И как-то само собой случилось, что прочел публике давнюю сводку Совинформбюро о прорыве блокады.

Фото: РИА «Новости»

Я воспроизвел не только текст, но и все нюансы той интонации, с которой читал эту же сводку в 1943 году. И увидел, что многие в зале плакали, а у меня самого пошли по телу мурашки. Юрий Левитан

Личный враг Гитлера Есть легенда о том, что Гитлер считал Левитана своим главным врагом и после взятия Москвы собирался повесить его одним из первых. В 1977-м The New York Times публиковала воспоминания Юрия Борисовича о том, как ему показывали немецкие листовки с этими угрозами. «Мне также сказали, что Гитлер хотел привезти меня в Германию и заставить объявить о падении Москвы из Берлина», — поделился диктор.

В 1985 году в статье «Комсомольской правды» была упомянута сумма в 100 тысяч рейхсмарок, которые фюрер обещал в качестве вознаграждения за Левитана. Вместе с тем сам Юрий Борисович в своих интервью не упоминал об этом, как и о списке личных врагов главы Третьего рейха.

Фото: РИА «Новости»

С уверенностью можно говорить о существовании другого списка. Назывался он «Специальный разыскной список СССР». В этот перечень главное управление имперской безопасности фашистской Германии включило пять тысяч советских граждан, в том числе Левитана. Вместе с тем, по словам историка и автора книг по истории советской повседневности Александра Оришева, ненависть нацистов к диктору была особой, а идея его ликвидации пришлась очень по вкусу Геббельсу, который хотел таким образом «справиться с советской пропагандой одним ударом».

«Находящийся в германском плену Левитан должен был объявить из Берлина о капитуляции СССР. Затем Юрия Борисовича надлежало предать публичной казни — повесить на площади. Вторым на эшафот должен был подняться Сталин», — пояснил Оришев.

Фото: РИА «Новости»

По этой причине Левитана тщательно охраняли. Как он выглядел, долгое время не знал никто. По словам историка, ради его безопасности даже специально запускали слухи, что диктор — старый рыжий горбун либо, наоборот, двухметровый богатырь.

Жизнь после войны После окончания войны Юрий Борисович продолжал работать ведущим диктором Всесоюзного радио. Именно он 5 марта 1953 года сообщил о смерти Сталина, 4 октября 1957 года — о запуске первого искусственного спутника Земли, а 12 апреля 1961 года — о полете Юрия Гагарина в космос. Летом 1983 года его не стало — 4 августа случился сердечный приступ. Скончался великий диктор в Белгородской области в селе Бессоновка, куда приехал на встречу с ветеранами Курской битвы. Похоронили Левитана в Москве на Новодевичьем кладбище.