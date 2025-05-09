«Включите радио! Там Левитан!» Каким был главный диктор СССР и почему его выбрал Сталин
Голос Юрия Левитана знал весь Советский Союз, он воодушевлял миллионы людей, вселял надежду и решимость в страшные годы войны. От него страна узнала о победе над фашистской Германией, позже — о смерти Сталина, полете Гагарина и многих других главных событиях XX века. Каким был путь великого диктора и правда ли, что его лично мечтал повесить Гитлер, — в материале 360.ru.
Главный эфир столетия
Сегодня ночью, ровно в 02:10, Минобороны опубликовало легендарное сообщение Юрия Левитана о капитуляции фашистов.
Именно в это время 80 лет назад диктор вышел в эфир и зачитал советским гражданам подписанный в Берлине акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.
Сам Левитан вспоминал, что накануне этого объявления в эфир несколько раз передали сообщения о том, что в ночь на 9 мая 1945 года радио в виде исключения будет работать до четырех часов утра, и эту информацию старались читать так, чтобы каждый слушатель понял: «Спать не ложитесь. Ждите!»
И сразу новый поток телефонных звонков. Знакомые и незнакомые счастливые голоса кричали в трубку: «Спасибо! Намек поняли! Накрываем столы! Молодцы!»
Юрий Левитан
После того как Левитан ночью зачитал акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил и победе СССР, Москва пришла в ликование.
«Проснулся весь город, весь мир! Прорвавшись сквозь ликующие толпы людей, к нам на радио пришли поэты, писатели, журналисты, композиторы. Звучат песни, стихи, родившиеся тут же, в студии», — такими, по воспоминаниям Левитана, были первые долгожданные мгновения Дня Победы.
Хотел в актеры, а попал в дикторы
Левитан родился 2 октября 1914 года во Владимире в семье портного и домохозяйки. В детстве Юрий Борисович пел в хоре, участвовал в театральных постановках, а после окончания школы вместе с другом Сергеем Бедрышевым отправился в Москву учиться на актера.
Поступать приятели решили в Государственный институт кинематографии (сейчас учебное заведение носит другое название — Всероссийский государственный институт кинематографии). И хотя в приемной комиссии обоим рекомендовали ехать обратно во Владимир, так просто ни тот, ни другой решили не сдаваться.
Запасным планом стал конкурс дикторов в Центральном телеграфе — там в то время размещались радиостудии. Появление Левитана «в тапочках и майке» очень забавно описывала Евгения Гольдина (она работала на радио с 1927 года).
В зал вошел какой-то парнишка <…>. Обратился ко мне: «Вам подать бумажку?» — «Какую бумажку?» — «Ну, то, что я хочу стать диктором». — «А вы что окончили?» — «Девятилетку». — «Нет, что по специальности?»
Евгения Гольдина
Послушав молодого человека, который к тому же еще и очень сильно окал, Гольдина честно предупредила, что он, скорее всего, конкурс не пройдет. Однако Левитан не унывал. «Ничего, попробуем!» — ответил он с неповторимым оканьем.
И не прогадал. Комиссии его голос понравился, и молодого человека взяли стажером, условившись, что он будет исправлять произношение. Тот трудился над этим и довольно быстро попал в ночное техническое вещание.
В один из таких эфиров в январе 1934 года его услышал Сталин. В тот момент он занимался подготовкой доклада к ХVII съезду ВКП (б). Голос Левитана настолько понравился вождю, что он распорядился, чтобы документ читал именно этот диктор. Юрию Борисовичу тогда было всего 19 лет.
Интересно
Вспоминая о Левитане, знаменитый диктор, народная артистка РСФСР Анна Шатилова отмечала: все самое важное поручали исключительно ему.
«Все знали: если голос Левитана, то слушали с максимальным вниманием. Значит, сейчас будет что-то важное, серьезное. С этим голосом жила вся страна», — подчеркнула она.
«Говорит Москва!»
Утром 22 июня 1941 года Левитан был дома, внезапно ему позвонили из Радиокомитета, потребовав, чтобы тот срочно ехал на работу, — машину за ним уже выслали.
Но экстренное сообщение о нападении Германии на СССР читал не Левитан. Это сделал нарком иностранных дел Вячеслав Молотов. А Левитан в течение всего дня каждый час читал заявления советского правительства.
Интересно
В дальнейшем одним из основных направлений работы Совинформбюро были сводки с фронтов. За годы войны Левитан прочитал их более двух тысяч, плюс приказы Верховного главнокомандующего, а также свыше 120 экстренных сообщений «В последний час».
Каждое сообщение по сводке начиналось тем самым знаменитым вступлением: «Говорит Москва! От Советского информбюро…» Причем читали их безо всякой подготовки: поступали они буквально на стол студии после личного просмотра Сталиным.
Одним из самых главных сообщений было объявление о прорыве блокады Ленинграда 18 января 1943 года.
Уже в конце 60-х Левитан рассказывал о том, как много лет спустя он выступал в городе на Неве. И как-то само собой случилось, что прочел публике давнюю сводку Совинформбюро о прорыве блокады.
Я воспроизвел не только текст, но и все нюансы той интонации, с которой читал эту же сводку в 1943 году. И увидел, что многие в зале плакали, а у меня самого пошли по телу мурашки.
Юрий Левитан
Личный враг Гитлера
Есть легенда о том, что Гитлер считал Левитана своим главным врагом и после взятия Москвы собирался повесить его одним из первых.
В 1977-м The New York Times публиковала воспоминания Юрия Борисовича о том, как ему показывали немецкие листовки с этими угрозами.
«Мне также сказали, что Гитлер хотел привезти меня в Германию и заставить объявить о падении Москвы из Берлина», — поделился диктор.
В 1985 году в статье «Комсомольской правды» была упомянута сумма в 100 тысяч рейхсмарок, которые фюрер обещал в качестве вознаграждения за Левитана. Вместе с тем сам Юрий Борисович в своих интервью не упоминал об этом, как и о списке личных врагов главы Третьего рейха.
С уверенностью можно говорить о существовании другого списка. Назывался он «Специальный разыскной список СССР». В этот перечень главное управление имперской безопасности фашистской Германии включило пять тысяч советских граждан, в том числе Левитана.
Вместе с тем, по словам историка и автора книг по истории советской повседневности Александра Оришева, ненависть нацистов к диктору была особой, а идея его ликвидации пришлась очень по вкусу Геббельсу, который хотел таким образом «справиться с советской пропагандой одним ударом».
«Находящийся в германском плену Левитан должен был объявить из Берлина о капитуляции СССР. Затем Юрия Борисовича надлежало предать публичной казни — повесить на площади. Вторым на эшафот должен был подняться Сталин», — пояснил Оришев.
По этой причине Левитана тщательно охраняли. Как он выглядел, долгое время не знал никто. По словам историка, ради его безопасности даже специально запускали слухи, что диктор — старый рыжий горбун либо, наоборот, двухметровый богатырь.
Жизнь после войны
После окончания войны Юрий Борисович продолжал работать ведущим диктором Всесоюзного радио.
Именно он 5 марта 1953 года сообщил о смерти Сталина, 4 октября 1957 года — о запуске первого искусственного спутника Земли, а 12 апреля 1961 года — о полете Юрия Гагарина в космос.
Летом 1983 года его не стало — 4 августа случился сердечный приступ. Скончался великий диктор в Белгородской области в селе Бессоновка, куда приехал на встречу с ветеранами Курской битвы.
Похоронили Левитана в Москве на Новодевичьем кладбище.