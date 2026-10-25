Губернатор Воробьев поздравил блокадницу из Дубны с 97-летием

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с 97-летием ветерана Великой Отечественной войны Галину Поддубскую из Дубны. Об этом он сообщил в телеграм-канале .

В публикации глава региона рассказал о судьбе именинницы. Она родилась в Ленинграде, а война застала ее еще ребенком. Во время блокады Галина Николаевна потеряла родителей.

В 12 лет она пошла работать на завод, чтобы получать рабочую норму хлеба — 250 граммов вместо детских 125. Там она трудилась до окончания блокады.

После войны ветеран жила с супругом на Севере, затем семья переехала в Дубну. Сегодня рядом с ней сын, внук и правнучка.

«История Галины Николаевны — пример невероятной силы духа, стойкости и мужества. На долю ее поколения выпали тяжелейшие испытания, и наш долг — беречь память об их подвиге, окружать наших ветеранов заботой и вниманием», — заявил Воробьев.

Губернатор пожелал Поддубской здоровья, душевного тепла и долгих лет жизни.

В сентябре глава региона поздравил ветерана из Пущина Александра Вагина со 100-летним юбилеем.