Союзники Третьего рейха. Кто воевал против СССР во время Великой Отечественной войны

Когда 22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз, вместе с гитлеровцами выступили и их европейские союзники. Разумеется, не просто так: большинство мечтали захватить чужую землю и воплотить мечты о Великой Румынии, Великой Финляндии и так далее по списку. Сегодня эти страны снова ищут себе фюрера и скалятся на Россию, держа в уме все тот же пиковый интерес. Чем кончаются такие истории, напомнил 360.ru.

Королевство Румыния Хотя номинально Румынией правил король Михай I, фактическая власть в стране с 1940 года была в руках диктатора Йона Антонеску. Большой поклонник Адольфа Гитлера, он подхватил идею с «фюрером» и «дуче», повелев называть себя «кондукэтор» — «предводитель» или «вождь» по-румынски. И установил фактически фашистский режим. Специально для нападения на СССР Румыния подготовила самую многочисленную военную группировку среди союзников Германии. К началу Великой Отечественной войны на границе с Советским Союзом вместе с немецкими войсками стояли более 600 тысяч румынских военных. И рано утром 22 июня 1941 года они напали.

Фото: Румынские и германские войска на реке Прут накануне начала Великой Отечественной войны, июнь 1941 года / Публичное достояние

Авиация Румынии в первые часы боев нанесла воздушные удары по Молдавии, Крыму, Черновицкой и Измаильской областям. Основной задачей румынской армии была не столько помощь немецким хозяевам, столько оккупация Бессарабии и Северной Буковины, которые присоединились к СССР в 1940 году.

Фото: Румынские самолет IAR 80 на боевом вылете / Публичное достояние

По многочисленным свидетельствам, на советской земле зверства румын зачастую затмевали то, что творили немцы. Захватив Одессу, они расстреляли, повесили и заживо сожгли около 22 тысяч горожан. А сам город переименовали в Антонеску — в честь своего кондукэтора. Румынские соединения заняли Одесскую, Винницкую, Николаевскую области Украины и левобережную часть Молдавии. Эти территории между реками Днестр и Южный Буг назвали Транснистрия — Заднестровье. Там массово уничтожались десятки тысяч евреев и цыган из Бессарабии и Буковины.

Фото: Йон Антонеску и Адольф Гитлер, Мюнхен, июнь 1941 года. Bundesarchiv / Википедия

В 1942 году войска Румынии вместе с немцами пытались атаковать Сталинград. Но после советского контрнаступления оккупанты понесли тяжелые потери. В целом за время войны пропало без вести и погибло около 475 тысяч румын, воевавших на стороне Германии. После того как Красная армия в 1944-м вошла в Румынию, король Михай I вернул себе власть, и страна перешла на сторону антигитлеровской коалиции. Антонеску арестовали и отправили в Москву. Там он сидел в Лубянской тюрьме до апреля 1946 года, после чего отправился в Бухарест на трибунал. В мае кондукэтора расстреляли.

Интересно Румыния десятилетиями отрицала свою причастность к массовым убийствам мирного населения в годы Второй мировой войны. Официальные власти признали соучастие в холокосте только в 2004 году. Но даже после этого тема остается табу в румынском обществе.

Республика Финляндия Финляндия и до начала Великой Отечественной войны цыкала зубом на СССР. Тамошние политики мечтали вернуть земли, потерянные в Зимней войне, а также всю Карелию и окрестности. Даже заставили ученых обосновать, что это исконно финские земли. Ленинград же намеревались просто разрушить. Гитлер оценил такую ненависть к Советам. В начале 1941 года в Хельсинки абсолютно легально открылся пункт вербовки добровольцев в войска СС. А уже 18 июня по всей стране объявили всеобщую мобилизацию. В тот же день немецкие войска начали занимать позиции у советско-финской границы. Участие Финляндии в войне было частью общего плана вторжения, так что 25 июня 1941 года финны начали боевые действия против Советского Союза. Они наступали на Карельском перешейке и в Восточной Карелии, заняли Петрозаводск. Вместе с немцами блокировали с севера Ленинград.

Фото: Финские солдаты-лыжники, январь 1940 года / Публичное достояние

На оккупированной территории Карелии финны устроили как минимум 14 концлагерей, шесть из них находились в Петрозаводске. Среди узников были дети и подростки, женщины и старики. Изможденных людей заставляли тяжело работать на лесозаготовках и строительстве дорог. При этом держали их в жутких условиях, впроголодь. От голода и болезней — особенно часто случались вспышки цинги и тифа — там погибло восемь тысяч человек. И это речь о гражданских лагерях. Для военнопленных все обстояло куда хуже. За нарушения режима, неповиновение или попытки побега заключенных избивали плетьми, а то и расстреливали. После того как советские войска начали крупное наступление на Карельском перешейке, Финляндия запросила перемирие. Его подписали в Москве в сентябре 1944 года. После небольшой передышки финны как ни в чем не бывало начали воевать против недавних союзников, правда, только на своей территории.

Фото: Дети-узники концлагеря в Петрозаводске, 1944 год. Галина Санько / Википедия

Королевство Венгрия Венгрия была королевством без короля: после низложения последнего монарха Карла IV, там с 1920 года правил «его светлость регент Венгерского королевства» Миклош Хорти. Он, кстати, носил еще титул вице-адмирала, вот только флота у страны тоже не было: его лишились после Первой мировой войны. Когда фашистская Германия напала на СССР, Хорти назвал этот день «счастливейшим в своей жизни». Правда, сразу ввязываться в драку не решался и поначалу лишь разорвал дипломатические отношения. Но 27 июня Венгрия все же объявила войну. Есть версия, что для этого немцы и румыны устроили провокацию — налет якобы советских самолетов.

Фото: Миклош Хорти и Адольф Гитлер, 1938 год. Mareček2000 / Википедия

Венгерские военные участвовали в боях на Украине, в том числе в сражении под Уманью и битве за Киев. Проявляли исключительную жестокость к местному населению: солдаты и офицеры избивали и насиловали женщин, занимались грабежами и мародерством. Всех молодых и трудоспособных отправляли на работы в Германию. Устроили концлагеря. В Черниговской, Воронежской, Брянской, Брестской, Курской областях, на берегах и в окрестностях реки Оскол венгры совершали множество убийств, массовые казни, зверски пытали мирных жителей и военнопленных. Однажды при отступлении они угнали с собой 360 человек, а потом закрыли их в здании школы, облили бензином и подожгли.

Фото: Немецкий танк Tiger II и колонна немецких солдат в Будапеште. Bundesarchiv / Википедия

Во время Воронежско-Харьковской операции венгерская армия понесла огромные потери, а к концу февраля 1943 года недосчиталась 148 тысяч человек и лишились всей бронетехники и артиллерии. Основная часть войск вернулась на родину, бросив оружие на поле боя. Хорти стал отчаянно сигналить антигитлеровской коалиции о сепаратном мире. Но немцы уже плотно держали Венгрию в своих руках. Так что регента попросту арестовали и отправили в в Германию вместе с женой, невесткой и внуком. К тому времени в стране уже царила фашистская диктатура с ее расовыми, точнее, расистскими законами. Но 4 апреля 1945 года советские войска окончательно разбили коричневую нечисть.

Фото: Будапештская наступательная операция: советские войска 3-го Украинского фронта в районе Будапешта. Центральный архив кинофотодокументов СССР / РИА «Новости»

Королевство Италия Италия была еще одним королевством, где король оказался не у дел: Виктор Эммануил III сидел себе тихо, не возражал фашистам и не пытался защитить даже близких. Лишь пересказывал в кулуарах скабрезные слухи про Бенито Муссолини, который, собственно, и правил страной. Монарх и ухом не повел, когда его страна одновременно с Германией объявила войну Советскому Союзу. На Восточный фронт выслали итальянский экспедиционный корпус: три дивизии общим числом более 60 тысяч человек, а в июле 1942 года количество бойцов выросло до 227 тысяч человек. Эта армия участвовала в боях на Украине, а позднее прикрывала левый фланг немцев в ходе наступления на Сталинград. Крах наступил в декабре 1942 года. Советские войска разгромили итальянцев: те потеряли более 20 тысяч солдат, около 60 тысяч попали в плен. Уцелевших вояк весной 1943 года вывели с Восточного фронта «из-за тяжелейших потерь и падения боевого духа». А уже в сентябре Италия вышла из войны, подписав перемирие с антигитлеровской коалицией.

Фото: Отступление итальянцев после поражения в битве на Дону, январь 1943 года / Публичное достояние

Независимое государство Хорватия После оккупации Югославии в апреле 1941 года на карте появилось независимое и вполне фашистское государство Хорватия. Начальствовал там «поглавник» Анте Павелич, лидер усташей — тамошних ультраправых. Само собой, он дружил с Гитлером и Муссолини, записался в союзники, хотя формально объявлять войну СССР не рискнул. Зато отправлял добровольцев в вермахт. Хорватский легион, или 369-й усиленный пехотный полк, воевал на Украине, в Донбассе, принимал участие в штурме Харькова и Сталинградской битве. Там-то его практически полностью и уничтожили в начале 1943 года, а жалкая горстка выживших сдалась в плен.

Фото: Анте Павелич приветствует хорватский парламент, февраль 1942 года / Публичное достояние

Хорватские летчики на немецких истребителях и бомбардировщиках воевали над Крымом, Таманью и Кавказом. Несколько сотен моряков на тральщиках и противолодочных катерах служили под немецким командованием в акватории Черного и Азовского морей. Также хорваты воевали в составе итальянских войск. Усташи откровенно зверствовали. Лагерь смерти Ясеновац был третьим по количеству жертв в Европе после Аушвица и Треблинки. Сотни тысяч людей там уничтожили не в газовых камерах, а вручную — ножами-сербосеками, молотками и топорами. Хорватам просто нравилось так убивать своих пленников.

Фото: Сербосек / Публичное достояние

Кроме того, на территории фашисткой Хорватии были специализированные детские концлагеря. Маленьких пленников содержали в катастрофических условиях, они тысячами умерали от голода, тифа и дизентерии. В апреле 1945 года, перед самым приходом партизан Тито, усташи уничтожили архивы, чтобы скрыть следы преступлений.

Интересно После войны «поглавник» Павелич бежал в Австрию, а оттуда под видом католического священника — в Италию. И Ватикан, который отлично знал, сколько крови на руках этого человека, предоставил ему убежище, поселил в своей резиденции и снабдил новыми документами. Вождя усташей очень долго искали в Нюренберге — для него было отдельное место на скамье подсудимых военных преступников. Тогда Павелич решил проститься с Европой и перебрался было в Буэнос-Айрес. Но его выследили югославские эмигранты и попытались убить. «Поглавник» испугался, съехал в Испанию и там в декабре 1959 года умер.

Словацкая республика Словакия была еще одним марионеточным государством: формально она, разумеется, называла себя независимой, но в реальности была под пятой Германии. Когда началась Великая Отечественная война, против СССР словаки направили две пехотные дивизии. В составе армий вермахта они воевали на Украине, в Белоруссии, на Кубани и Кавказе, в Крыму. По приказу профашистского лидера страны Йозефа Тисо был принят один из самых жестких антисемитских законов в Европе. Евреев ловили и депортировали в Аушвиц. Причем за каждого сербы платили Германии 500 рейхсмарок в компенсацию за «переобучение и обустройство». Так погибло около 77% довоенного еврейского населения страны — более 69 тысяч человек.

Фото: Самолеты Словакии на украинской земле, 2 августа 1941 года / Публичное достояние

У себя дома словаки создали сеть лагерей принудительного труда. Жутко, но инициаторами их создания выступили еврейские организации. Они надеялись, что экономическая польза от работы заключенных убережет их от депортации в Германию. Вот только людей там избивали, пытали и убивали, не говоря уже о смертях от голода и непосильного труда. После разгрома немцев и их союзников под Сталинградом и на Северном Кавказе боевой дух братьев-славян сильно упал, а в 1944 году от их армии уже ничего не осталось. В августе партизаны подняли масштабное Словацкое национальное восстание против гитлеровцев и коллаборационистского правительства. Хотя в октябре регулярные дивизии вермахта подавили бунт, советские войска уже шли на помощь: началась Карпатско-Дуклинская наступательная операция. Красная армия освободила Братиславу 4 апреля 1945 года, а 5 мая — всю Словакию.

Фото: Советский зенитный расчет в Карпатах во время Восточно-Карпатской операции. Российский государственный архив кинофотодокументов / РИА «Новости»

Испанское государство Испания формально соблюдала нейтралитет, почти как сейчас. То есть официально в войну с СССР не вступила. Зато в качестве жеста поддержки Германии направила на Восточный фронт так называемую Голубую дивизию, собранную из добровольцев испанской фаланги, а также из итальянских и немецких офицеров. В октябре 1941 года дивизию перебросили под Ленинград. Она участвовала в боях на Волховском направлении и под Красным Бором. Но после того как советские войска прорвали блокаду города на Неве, ряды европейских добровольцев поредели, а воевать им резко расхотелось.

Фото: Испанский доброволец из «Голубой дивизии» / Википедия

Была еще Голубая эскадрилья (в обоих случаях «голубой» в названиях — отсылка к цвету форменных рубашек). Эти добровольцы истребительных авиационных подразделений летали на немецких Messerschmitt и принимали участие в битве за Москву. Летали над Смоленском, Брянском, Курском, Орлом и Ленинградом. Первым звонком стало поражение Германии под Сталинградом и Курском в 1943 году. А уж после того, как США ввели жесткое эмбарго на поставки нефти и топлива в Испанию, там окончательно поняли, что воюют на стороне проигравших. И всех испанцев спешно отозвали домой. Кстати, находятся те, кто чествует этих «героев» до сих пор.

Фото: Мемориал «Голубой дивизии» на кладбище Ла Альмудена в Мадриде. Edescas / Википедия

Французские добровольцы Франция, как известно, была оккупирована немцами с 22 июня 1940 года. Но при этом к прямому участию в войне с СССР страну никто не принуждал. Однако французы любезно и по собственной инициативе выделили добровольческий легион для Восточного фронта. Эти солдаты воевали в составе вермахта под Москвой и были наголову разбиты. Позже остатки французских вояк оказались в Белоруссии, а затем их переформировали в дивизию СС Charlemagne — «Карл Великий». Но и с новой вывеской они потерпели фиаско в ходе советских наступлений, так что коллаборационистов перекинули защищать Берлин.

Фото: Французский новобранец добровольческой штурмовой бригады СС, покидающий Париж, октябрь 1943 года. Bundesarchiv / Википедия

Получилось, сами знаете как. Последние уцелевшие эсэсовцы батальона — а их оставалось около 30 человек — сдались в плен Красной армии за несколько дней до капитуляции Германии. А вот дюжина французов, вышедших из госпиталя после ранений, попалась войскам США. Их передали соотечественникам, и те просто расстреляли пособников немцев.

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