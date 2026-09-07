«Только ноты не жгите». Блокадница из Подольска рассказала о детстве в осажденном Ленинграде

Голод, холод и эвакуацию пережила в годы Великой Отечественной войны жительница Подольска Наталья Пушкина. А затем посвятила шесть десятилетий обучению детей. В преддверии Дня начала блокады Ленинграда она рассказала 360.ru о событиях, которые помнила с самого раннего детства.

Когда немецко-фашистские войска окружили город, Пушкиной было всего два года. Вместе с ней в квартире жили четыре женщины и шестеро детей. Свои воспоминания о жизни в суровое блокадное время сохранила одна из старших сестер.

«У нас была мизерная порция хлеба на завтрак, обед и ужин. В обед обычно был суп. В трехлитровой кастрюле варили полстакана пшена до такой степени, что оно совершенно разваривалось. Эта мутная водичка и считалась супом. Ее делили на всех, плюс кусочек хлеба. Ужин обычно состоял из кипятка и хлеба», — рассказала блокадница.

Чтобы согреться, жильцы топили буржуйку мебелью, а затем — литературой.

«Когда все закончилось, то [топили] книгами. А книг было много. Но в первую очередь шли ноты. А бабушка просила: „Только ноты не жгите“», — вспомнила Пушкина.

Отец Натальи, Борис Крутецкий, учитель, ушел добровольцем на фронт вместе с учениками и погиб. Семью эвакуировали 8 апреля 1942 года.

После этого Пушкина оказалась в Подольске, получила педагогическое образование и 60 лет преподавала русский язык и литературу в школе № 5 в Климовске. У блокадницы двое детей, три внука, три правнука и сотни благодарных учеников, которые любят и чтят своего учителя.

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