Сегодня 07:30 Фильмы и книги о блокаде Ленинграда: что посмотреть и почитать к 85-летней годовщине событий Фото: Russian Look / www.globallookpress.com Культура

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Блокада Ленинграда

Восьмое сентября — День памяти жертв блокады Ленинграда. Осада города длилась почти 900 дней, и каждый из них — история мужества, боли и выживания. О том времени сняты десятки фильмов и написаны сотни книг: одни показывают героизм, другие — не щадят зрителя и читателя неприглядной правдой. Какие произведения лучше всего передают дух блокадного Ленинграда и почему их важно знать каждому — в материале 360.ru.

«Садись рядом, Мишка» Фильм режиссера Якова Базеляна 1977 года рассказывает историю школьника Миши, который узнает о блокаде родного города в больнице. Его отец — пожарный, который не бывает дома из-за постоянных бомбежек, поэтому маленькому мальчику рано приходится узнать, что такое взрослый быт. Потом к нему переезжают Леня и Геня, чье жилье осталась под завалами. Дети не только поддерживают друг друга, но и помогают окружающим не падать духом. «Ленинградская симфония» Еще одна духоподъемная картина 1957 года режиссера Захара Аграненко — о трудных временах одного из самых красивых городов страны. В 1942 году местные власти решили показать не словом, а делом, что Ленинград не только не сломлен, но и продолжает жить, благодаря чему планам Германии покорить Северную столицу к 9 августа не суждено было сбыться. Именно к этой дате подготовили выступление оркестра с симфонией № 7 Дмитрия Шостаковича, которую композитор написал годом ранее в честь блокадного Ленинграда. Фильм показал обратную сторону триумфального выступления: музыкантам на первой репетиции хватило сил только на 15 минут игры, они получали наравне со всеми скудный хлебный паек, переживали бомбежки и прятались в казармах, а также несли вахту на крышах. Но, несмотря на все преграды, концерт состоялся.

Фото: кадр из фильма «Ленинградская симфония». Режиссер Захар Аграненко / РИА «Новости»

«Дылда» Современное переосмысление самых трудных дней в Ленинграде. Фильм Кантемира Балагова 2019 года показывает зрителю сначала первую, самую тяжелую блокадную зиму, а потом — послевоенный шок, когда жители города еще не осознали, что блокада снята, и очень неумело пытаются наладить мирную жизнь. История рассказана от лица главной героини с необычным именем Ия — городской санитарки, которую все дразнят Дылдой из-за ее высокого роста. «Балтийское небо» Кинолента 1960 года с Людмилой Гурченко повествует о военных летчиках, которые защищали блокадный Ленинград и Дорогу жизни в 1941–1942 годах. Это история о молодой девушке Соне, потерявшей из-за голода маму и дедушку, а позже влюбившейся в летчика Татаренко (роль исполнил Олег Борисов).

Интересно В основу фильма лег одноименный роман Николая Чуковского. Примечательно, что автору произведения его экранизация совсем не понравилась. Фильм не стал большим успехом и для Людмилы Гурченко, сыгравшей главную героиню. Эта работа не смогла затмить ее роль в «Карнавальной ночи», и актрисе пришлось ждать второго звездного часа порядка 10 лет.

Фото: актер Петр Глебов в роли майора Лунина. Кадр из фильма «Балтийское небо» / РИА «Новости»

«Ангелы Ладоги» Фильм Александра Котта вышел на большие экраны в апреле 2026 года. Кинолента расскажет духоподъемную историю о том, как соперники в мирное время — молодые спортсмены-буеристы — объединяются, чтобы спасти детей из блокадного Ленинграда в ноябре 1941 года. Картина новая, с молодыми лицами и характерными для современности элементами блокбастера. В ролях: Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер и Виктор Добронравов.

«Дневник Тани Савичевой» Тема блокады Ленинграда раскрыта и в книгах, в том числе небольших. Самой известной и душещипательной до сих пор остается история, рассказанная маленькой девочкой в условиях голодавшего города. «Дневник» — это не книга или цельное произведение как таковое. Однако, собранные вместе, эти заметки рассказывают о том времени больше, чем любой художественный роман. Они содержат всего девять записок, которые советская школьница вносила в свой блокнот с декабря 1941 по май 1942 года. Таня документировала время и дату смерти своих близких. В конце она написала следующее: «Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня». «Дневные звезды» Ольги Берггольц Автобиографическая повесть представляет собой откровенный дневник автора со стихотворными вставками. В эпоху героического эпоса книга стала откровением, где тесно переплетаются судьба одного человека и судьба целой страны. В повести Ольга не стесняется говорить некрасивую правду, показывать мерзость и боль блокадного города. Война в «Звездах» — это не парадный марш, а тихий ужас, в условиях которого люди продолжают бороться за жизнь и человечность.

Фото: РИА «Новости»

«Блокадная книга» Даниила Гранина и Алеся Адамовича Книга о неприкрытой правде блокадного Ленинграда, о которой предпочитали молчать, а еще лучше — забыть. В ней поднимаются такие сложные темы, как мародерство, людоедство, совместные бани, советская цензура — все то неприглядное, на что шли ленинградцы, чтобы сохранить жизнь. «Сохрани мою печальную историю… Блокадный дневник Лены Мухиной» Еще одна проникновенная судьба, о которой знают не так много, как о Тане Савичевой: ее дневник поражает своей безэмоциональностью и отсутствием деталей. А вот записки другой советской школьницы пробирают до мозга костей другим — откровенностью, описанием мелочного быта и унизительным, слишком наглым обесчеловечиванием.

По правде говоря, если Ака умрет, это будет лучше и для нее, и для нас с мамой. Так нам приходится все делить на три части, а так мы с мамой все будем делить пополам. Ака — лишний только рот. Я сама не знаю, как могу писать такие строки. Но у меня сердце теперь как каменное. Мне совсем не страшно. Умрет Ака или нет, мне все равно.