«Звезда»: сотрудники Эрмитажа сохранили экспонаты, несмотря на бомбежки в годы блокады

В годы блокады Ленинграда сотрудники Эрмитажа совершили настоящий подвиг, спасая мировые шедевры. За 872 дня блокады в здания главного музея города попали 30 снарядов и две авиабомбы. Об этом напомнил сайт телеканала «Звезда» .

Несмотря на голод, холод и бомбежки, музей продолжал жить: экспонаты сохраняли, наукой занимались, а сотрудники дежурили на крышах, чтобы тушить зажигательные бомбы.

Театральная жизнь тоже не останавливалась. Коллектив музыкальной комедии работал все дни блокады, сыграв под тысячу спектаклей и поставив 15 премьер. Артисты порой умирали от голода прямо за кулисами, но зрители верили, что все в порядке.