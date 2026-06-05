Глава делегации США Родни Мимс Кук — младший назвал Санкт-Петербург одним из лучших творений человечества. Он выступил в рамках сессии «Россия — США: диалог культур» на Петербургском международном экономическом форуме, сообщило РИА «Новости» .

Кук — младший заявил, что ощущает особую связь с Санкт-Петербургом. По его словам, история российского города напоминает ему родную Атланту, которую гитлеровцы также бомбили во время Второй мировой войны.

«Фюрер хотел проехать на своем Mercedes-Benz под аркой Адмиралтейства, подняться на балкон Зимнего дворца и обратиться к жителям этого города, а затем уже на следующий день сровнять с землей весь город — одно из лучших творений человечества», — сказал он.

До этого глава делегации США посетил тон-ателье киностудии «Ленфильм». Там он прослушал Седьмую («Ленинградскую») симфонию композитора Дмитрия Шостаковича. Перед концертом Кук — младший выступил с речью, вспомнив о подвиге Ленинграда и полутора миллионах погибших в блокаду, чьим голосом стало это музыкальное произведение.

Ранее народный артист РФ Николай Цискаридзе заявил, что культурный диалог между Россией и США можно наладить.