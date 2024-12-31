Самые громкие скандалы 2024 года. Кто из звезд опять вошел не в ту дверь

Завершающийся год в России не обошелся без происшествий в шоу-бизнесе и не только, причем некоторые из них обернулись судебными разбирательствами. 360.ru составил топ-5 самых крупных скандалов 2024 года.

Хотя знаменитая «голая вечеринка» в московском клубе «Мутабор» прошла в конце прошлого года, ее последствия разворачивались в течение всего следующего. Одних знаменитостей временно отменили, например, певицу Лолиту и виновницу торжества Настю Ивлееву , других арестовали, как случилось с рэпером VACIO (Николаем Васильевым).

Филипп Киркоров породил новый мем о входе не в ту дверь, а извинения других артистов — моду на черную водолазку и поездки в Донбасс. Королю российской эстрады после многочисленных покаяний удалось вернуться на сцену. Ивлеевой ради снятия стигмы пришлось выйти замуж за члена семьи Михалковых.

Ребенок в снегу

Блогер Сергей Косенко попал под уголовную статью из-за видео с сыном Лео. Мужчина бросил грудного ребенка в сугроб, а когда ролик набрал миллионы просмотров и столько же обвинений, попытался оправдаться — мол, отправил в снег куклу и заигрался при совмещении отцовства с блогерством.

Выходку инфлюэнсера осудили председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Косенко заинтересовались ФНС, судебные приставы и полиция.

Смерть кота Твикса

Вся страна следила за разбирательством вокруг гибели бело-рыжего кота, который ехал на поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург. Мужчина вез его к хозяевам официально, заплатив за проезд, но пока спал, питомец выбрался из переноски, попался на глаза проводнице и умер в снегу где-то в районе Кирова.