«Подарки от душного мужа». Ивлеева впервые высказалась о новом супруге

Блогер Анастасия Ивлеева похвасталась необычными подарками от нового мужа. Она опубликовала фотографии в своем Telegram-канале .

«Подарки от душного мужа», — написала она под фото с книгами.

Ивлеева во второй раз вышла замуж. Ее избранником оказался бизнесмен и шоумен Филипп Бегак, с которым они расписались во время совместного путешествия в Заполярье.

Для мужчины это уже третий брак, причем во втором у него родилась дочь.О нем также известно, что он является ведущим канала «Культура» и дальним родственником Никиты Михалкова.

Бегак отличается оригинальностью. Вместо драгоценностей и дорогих гаджетов он подарил жене старинные книги.

Ранее народный артист России, певец Филипп Киркоров рассказал подписчикам, что из-за него Ивлеева осталась без роли в новогоднем фильме «Небриллиантовая рука» на телеканале ТНТ. По его словам, выбор пал на него, потому что он сделает любой проект хитом.