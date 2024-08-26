Приказ США или Израиля? Почему во Франции арестовали Павла Дурова

Павла Дурова арестовали в Париже. Пока официальные обвинения не предъявлены, но миллиардеру может светить тюремное заключение, если он не предоставит силовикам доступ к Telegram. Все, что известно о задержании миллиардера к этому часу, — в материале 360.ru.

Арест Дурова в Париже: как это было Основателя Telegram Павла Дурова задержали 25 августа в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолета. Миллиардер прилетел во Францию из Азербайджана — в Париже у него был запланирован деловой ужин. Кроме того, борту требовалась дозаправка. Французские законы разрешают в особых случаях задерживать граждан на 144 часа. Сверх этого еще 20 часов могут продержать в помещении уголовной полиции. Пока что суд оставил Дурова в тюрьме на 48 часов. По истечении этого срока задержанному либо предъявят обвинения, либо выпустят на свободу.

Вместе с Дуровым задержали его охранника и неизвестную блондинку. Вероятнее всего, это криптокоуч Юлия Вавилова — она с момента ареста прекратила публикации в личном блоге. Девушка и миллиардер, хоть и не афишировали знакомство, часто бывали в одних и тех же локациях. Кроме того, их видели вместе в фитнес-клубе в Дубае и во время завтрака в Азербайджане.

Что может грозить Дурову Дурова объявили в розыск буквально за минуты до приземления его самолета в Париже, тогда же выдали ордер на арест. Основателя Telegram обвиняют в отказе сотрудничать с французскими властями, а также в помощи различным преступникам. По версии следователей, на платформе Telegram собираются наркодилеры, работорговцы, сутенеры, продавцы оружия, террористы. Поскольку Дуров отказывается сотрудничать с силовиками разных стран — давать доступ к чатам или блокировать их, — все эти преступные элементы остаются практически безнаказанными.

Кроме того, предпринимателя не забыли обвинить в пиратстве. Когда с французов запросили несусветную цену за просмотр матчей Национальной лиги, подписку купили лишь 300 граждан страны. Остальные болельщики ответили жадным телеканалам бойкотом и смотрели трансляции в Telegram совершенно бесплатно. Правда, с такой логикой обвинений Париж должен немедленно арестовать генерального директора Toyota Motor Corporation. Ведь есть немало доказательств, что их автомобилями пользовались боевики террористической организации ИГИЛ**, да еще и устанавливали на них пулеметы.

Фото: Khalil Dawood / Global Look Press

Абсурдность надуманных обвинений намекает на то, что арест Дурова — совместная операция французов и американцев. Telegram неудобен именно западным спецслужбам, ведь посредством мессенджера российские военные держали связь и обменивались секретной информацией в закрытых чатах. Еще одна версия: основателя Telegram задержали по указке Израиля, который хочет скрыть геноцид в секторе Газа. Для этого израильтяне пытаются прикрыть антисионистские новостные каналы, которые без цензуры пишут о событиях в Палестине, предположили в редакции турецкой ежедневной газеты Sabah.

Интересно Павел Дуров имеет паспорта России, Сент-Китс и Невис, Объединенных Арабских Эмиратов и Франции. Последний он приобрел в 2021 году. Россия направила ноту с требованием о доступе к Дурову, но французские власти заявили, что считают его гражданство Французской Республики основным. Павел Дуров имеет паспорта России, Сент-Китс и Невис, Объединенных Арабских Эмиратов и Франции. Последний он приобрел в 2021 году. Россия направила ноту с требованием о доступе к Дурову, но французские власти заявили, что считают его гражданство Французской Республики основным.

МИД Франции заявил, что не будет комментировать задержание миллардера, чтобы «не повлиять на независимость судебной системы». Представители Еврокомиссии со своей стороны сообщили, что арест хозяин Telegram — личное дело Франции. Похоже, если бизнесмен не пойдет на уступки, его вполне может ждать судьба Джулиана Ассанжа.

Фото: Основатель ВКонтакет и Telegram Павел Дуров. Pavel Durov / Global Look Press

За и против Дурова Хозяин соцсети Х, американский бизнесмен Илон Маск заметил, что Марка Цукерберга тоже можно было бы задержать по аналогичным обвинениям. Однако основателя корпорации Meta* не тронут, ведь он послушно ограничивает свободу слова и дает правительствам тайный доступ к любым данным пользователей. Депутат правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре напомнил, что Telegram защищает своих пользователей, в том числе оппозиционеров. Скорее всего, в этом и заключается истинная причина преследования Дурова: Франция хочет принять меры против оппозиции.

Между тем нашлись те, кто поддержал арест Дурова. Канадский актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в сериале «Звездный путь», обвинил сотрудников Telegram в том, что они не пытаются предотвратить случаи мошенничества, которое аферисты проворачивают с помощью мессенджера. Большая радость царит и на Украине. Ранее там неоднократно требовали блокировать мессенджер. Однако перед этим его руководство хотели оштрафовать, но все попытки установить контакты были безуспешны, писал Telegram-канал «Политика Страны».

Среди уехавших из России граждан, которые причисляли себя к оппозиции, большинство тоже поддержало арест Дурова. Внезапно те, кто еще недавно ратовал за все хорошее, в том числе за свободу слова в интернете, сменили мнение, а самого хозяина Telegram стали называть агентом Кремля. Да-да, в его же собственном мессенджере.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена. **Террористическая группировка, запрещенная в России