Омбудсмен призвал не «тиражировать» ситуацию с девочкой-квадробером и Mia Boyka

Певица Мария Бойко, более известная под псевдонимом Mia Boyka, публично оскорбила девочку из Надыма, пришедшую к ней на концерт в маске кошки. Случившееся в беседе с 360.ru прокомментировал уполномоченный по правам детей в Ямало-Ненецком автономном округе Данило Трубицын.

Он заверил, что держит ситуацию на контроле, а всю необходимую помощь девочке уже оказали. Более подробный комментарий омбудсмен давать отказался.

«Излишнее тиражирование в СМИ, я думаю, может ребенку повредить. И родителям, собственно», — объяснил чиновник.

Певица во время концерта в Надыме вызвала на сцену девочку и спросила: «Ты квадробер, не дай бог?» Школьница, по словам ее матери, теперь отказывается выходить из дома, ей понадобилась помощь психолога.

Сама Mia Boyka отказалась извиняться за слова.

«Выкусите. Если в современном мире быть адекватным человеком — это уже не круто, а тех, кто имеет смелость называть вещи своими именами, считают бестактными и невоспитанными, то пусть я буду самой невоспитанной артисткой, чем приму эту реальность», — написала певица в Telegram-канале.

Квадробикой называют подражание животным. Занимающиеся ей люди надевают костюмы зверей и передвигаются на четвереньках.