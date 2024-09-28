Ирина Болгар рассказала о знакомстве с Дуровым

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, рассказала историю знакомства с ним. Рассказ она выложила на своей странице в соцсетях.

Болгар она познакомилась с Дуровым в 2012 году как эксперт по йоге. Они стали общаться. Примерно через полгода, когда предприниматель пригласил ее встретить Новый год в Дубае в большой компании друзей, их отношения переросли в романтические.

Не желая расставаться ни на день, по словам Болгар, пара активно путешествовала. У них родились трое детей.

«Павел всегда хотел иметь много детей, и это желание было взаимным», — отметила девушка.

По ее словам, Дуров настаивал на этом даже в 2022 году, когда пара уже была на грани расставания.

Ранее Болгар заявила, что после отказа переехать с детьми в ОАЭ предприниматель заблокировал ей карты для семейных расходов. Также она назвала Telegram совместно нажитым имуществом.