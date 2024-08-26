Сегодня 14:24 Банкир спермы. Дети Дурова — сотня наследников или неприкрытая реклама? Медицинский юрист Гриценко: Дурова как донора спермы нельзя считать отцом 0 0 0 Фото: Изображение нарисовано с помощью нейросети / Телеканал «360» Интересное

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Павел Дуров прорекламировал московскую клинику, заверив, что там хранятся образцы его спермы. Создатель Telegram также уточнил, что у него уже более 100 биологических детей. Однако это нарушает международные стандарты: почти все страны ограничивают использование материала доноров, чтобы избежать близкородственных связей, то есть инбридинга. Подробности выяснил 360.ru.

Сто детей Павла Дурова Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров в июле объявил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах. По словам предпринимателя, 15 лет назад друг попросил его стать донором спермы: из-за проблем с фертильностью они с женой никак не могли стать родителями. В клинике заявили, что им не хватает высококачественного донорского материала, поэтому гражданский долг Дурова — помочь бездетным парам. Он согласился и некоторое время анонимно занимался такой благотворительностью. Сегодня как минимум в одной клинике ЭКО хранится замороженная сперма миллиардера. Дуров заверил, что планирует отбросить анонимность и «открыть свой ДНК-код», чтобы его биологические дети при желании смогли найти друг друга. Бизнесмен также призвал дестигматизировать само понятие донорства спермы и побудить здоровых мужчин делать это.

Фото: Valya Egorshin/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Что стоит за заявлением Дурова Возможно, откровения Дурова — просто фейк. Известно, что он не слишком любит делиться подробностями личной жизни и во всех интервью касался лишь общих моментов своей биографии. Но больше похоже, что это признание — одна из самых дорогих реклам в мире. Пост, который предприниматель опубликовал в Telegram, содержит ссылку на сайт московской частной клиники репродуктивной медицины. Судя по перечню в разделе «Услуги», ее специалисты занимаются лечением бесплодия, ЭКО, ведением беременности, интимной пластикой и даже ставят капельницы от похмелья. Именно в этой клинике, по словам Дурова, все еще есть его замороженная сперма, «доступная для анонимного использования семьями, которые хотят иметь детей». Сложно даже представить, сколько людей бросится в это медучреждение в надежде заполучить себе ребенка от миллиардера.

Фото: Павел Дуров, 2017 год.Pavel Durov / Global Look Press

Наследники Павла Дурова Пока прессе известно о нескольких предполагаемых детях Дурова. Однокурсники утверждают, что дочь и сына 2009 и 2010 годов рождения от бизнесмена родила его бывшая жена Дарья Бондаренко. Они вместе учились в СПбГУ. Сейчас Дарья вместе с детьми живет в Барселоне. Ирина Болгар тоже родом из Санкт-Петербурга. Недавно она подтвердила, что два сына и дочь — Даниэль, Давид и Лея — от создателя Telegram. В официальном браке родители не состояли, но отец признал всех троих, они носят его фамилию. Болгар — юрист, увлекается йогой и вместе с детьми проживает в Швейцарии. Также есть предположение, что участница конкурса «Мисс Венгрия», студентка Гарвардской медицинской школы и хозяйка магазина купальников в самом большом торговом центре Дубая Диана Бако сейчас ждет ребенка от Дурова. Однако сама девушка отказывается называть имя отца своего первенца.

Фото: Павел Дуров в Санкт-Петербурге. lukomore. org / Global Look Press

Голливудский сценарий Информация о том, кому и сколько раз была передана сперма, а также сколько у донора детей, — врачебная тайна, отметила в беседе с 360.ru медицинский юрист Ирина Гриценко.

Человек может предполагать, что если он сходил и сдал сперму, то у него может быть 100 детей. Но это не более чем предположение. Это врачебная тайна, которая в России регулируется федеральным законом. Плюс у нас есть специальное законодательство о донорстве, запрещающее предоставлять личную информацию. Ирина Гриценко

Планы Дурова раскрыть свой ДНК-код юрист назвала голливудским сценарием. Для судебно-медицинской экспертизы по установлению отцовства требуются биологические образцы предполагаемого отца и ребенка, после чего их сравнивают. Если бы все можно было сделать с помощью «открытого ДНК», эта процедура была бы куда проще. «Методик таких просто не существует. И, пока она не признана на уровне Министерства здравоохранения Российской Федерации, это не более чем гипотеза, просто предположение», — подчеркнула Гриценко.

Интересно Американский миллиардер Илон Маск в ответ на сообщение Павла Дурова о том, что от него родились более 100 биологических детей, написал: «Уровень новичка — Чингисхан». Так бизнесмен намекнул, что, по легенде, у основателя Монгольской империи было примерно 600 отпрысков. Американский миллиардер Илон Маск в ответ на сообщение Павла Дурова о том, что от него родились более 100 биологических детей, написал: «Уровень новичка — Чингисхан». Так бизнесмен намекнул, что, по легенде, у основателя Монгольской империи было примерно 600 отпрысков.

Претендует ли биологический ребенок на наследство? Юрист уточнила, что в России ребенок (если он несовершеннолетний, то интересы представляет мать или законные опекуны) вправе через суд выяснить, кто его отец. Но при судебно-медицинской экспертизе сравнение идентичности биологических образцов — не единственное доказательство, а одно из нескольких. «Такая процедура предусмотрена в гражданском процессуальном кодексе и подразумевает добровольное согласие отца на экспертизу. Если он отказывается, никто не заставит, экспертизу не проведут. Но если у второй стороны будут фотографии, письма, показания свидетелей, что мать встречалась с этим человеком, то его признают отцом», — объяснила Гриценко.

Фото: Медик проверяет сперму донора. Ranwen / Global Look Press

Она подчеркнула, что в случае с донорством спермы ситуация совершенно иная. Когда мужчина сдает свой биологический материал, прекращаются его права и претензии на возможного ребенка. Даже если отпрыск впоследствии как-то найдет родителя, с юридической точки зрения этот человек не станет отцом. Кроме того, дети от доноров спермы не могут претендовать на фамилию биологического отца и его наследство. Гриценко отметила, что не помнит ни одного случая, чтобы суд решал дело в пользу таких наследников.

Интересно На площадке сервиса частных объявлений Avito уже появились предприимчивые продавцы спермы Павла Дурова. За свой товар они просят скромный миллион рублей и обещают ответить покупателям на все интересующие вопросы. На площадке сервиса частных объявлений Avito уже появились предприимчивые продавцы спермы Павла Дурова. За свой товар они просят скромный миллион рублей и обещают ответить покупателям на все интересующие вопросы.

Риск инбридинга Если сперму Дурова действительно использовали более 100 раз, это может привести к плохим последствиям для его детей. У них будет высок риск инбридинга — близкородственных связей, которые несут вероятность рождения потомства с неизлечимыми хромосомными мутациями. Российский закон прямо не регламентирует количество детей от одного донора спермы. Однако Минздрав рекомендует ограничить это число до 20. Другие страны давно ввели жесткие нормы: в Соединенных Штатах Америки, Нидерландах и Канаде услугами одного мужчины могут воспользоваться максимум 25 семей, в Великобритании и Австралии — не более 10. В прошлом году получила известность история предприимчивого жителя Нидерландов, 41-летнего донора спермы Джонатана Мейера. Он стал отцом 550 детей (и это только известные случаи, на деле их может быть куда больше). В среднем он получал от 10 до 20 евро за каждый сданный образец своего биоматериала.

Мейера внесли в черный список после того, как Голландское общество акушерства и гинекологии выяснило, что он зарегистрирован в 11 разных клиниках и стал биологическим отцом 102 детей. Причем в Нидерландах сперму одного донора можно использовать для рождения не более чем 25 детей и не более чем у 12 женщин. После запрета на родине мужчина вышел на международный рынок: он продавал свое семя в Дании, Германии, Бельгии, Аргентине, на Украине и даже в Австралии. В итоге голландский суд официально запретил Мейеру сдавать сперму. Тем не менее он продолжил «помогать» женщинам.