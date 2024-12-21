Эхо «голой вечеринки». Что стало с ее участниками спустя год

Ровно год назад звезды российского шоу-бизнеса собрались в московском клубе «Мутабор» на вечеринку блогера и телеведущей Насти Ивлеевой. Дресс-код мероприятия предусматривал максимальную обнаженность. Этот вечер разделил жизнь артистов на до и после. Звездам пришлось сильно постараться, чтобы восстановить свою репутацию, но некоторым этого не сделать не удалось до сих пор. 360.ru узнал, как изменилась жизнь участников «голой вечеринки».

Бесполезное покаяние Насти Ивлеевой

Автор идеи и организатор «голой вечеринки» Настя Ивлеева за год потеряла статус главной звезды социальных сетей. Рекламодатели разорвали с ней все контракты. Съемочные группы двух сериалов и одного художественного фильма нашли на ее место новую актрису. При этом Ивлеева несколько раз пыталась вернуть былую славу, но ничего не помогло. Практически сразу после скандала блогерша стала объяснять, что вечеринка носила закрытый характер.

«Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее», — заявила Ивлеева и пообещала передать собранные деньги на благотворительность.

Простыми извинениями она не отделалась. За само проведение «голой вечеринки» блогер заплатила штраф в 100 тысяч рублей. Такое решение вынес Лефортовский суд Москвы.

Ивлеева удалила из своего аккаунта в Instagram* все фотографии, а также резко изменила риторику своего Telegram-канала.

В конце февраля она опубликовала пост, в котором написала, что впервые в жизни посмотрела послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина и намерена проголосовать за него на выборах.

Одной из последних попыток Ивлеевой оправдаться стало интервью YouTube-блогеру и ресторатору Андрею Третьякову, которому она рассказала о посещении городов Донбасса на свой день рождения. Ивлеева подчеркнула, что не афишировала поездку, чтобы избежать внимания к своей персоне.

Осознав, что просто так отмыться от «голой вечеринки» у нее не получится, Ивлеева практически прекратила напоминать о себе. Она переключилась на посты о путешествиях. Бывшая платиновая блондинка радикально сменила имидж.

Фото: Ивлеева.com в горле / Telegram

В первой половине декабря ведущая сделала неожиданное объявление. Она сообщила, что вышла замуж. Ее избранником стал предприниматель Филипп Бегак. Пара расписалась в Мурманске и провела медовый месяц в Заполярье.

Как последствия «голой вечеринки» пережил Филипп Киркоров?

Единственным напоминанием об участии певца Филиппа Киркорова в «голой вечеринке» стала получившая статус мема фраза «зашел не в ту дверь». Ее артист произнес во время записанной на видео покаянной речи. Ролик он выложил на своей странице во «ВКонтакте». По словам исполнителя, он не знал о характере мероприятия и провел там всего «пять минут».

«В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь», — признался певец.

Позже Киркоров обыграет эту фразу в своей песне, когда уже окончательно вернется на сцену. Но для этого ему пришлось сильно постараться. Кроме отмененных концертов, артист столкнулся с тем, что его выступления вырезали из телевизионных новогодних шоу, а программу «Маска» на НТВ, где он возглавлял жюри, вовсе отменили на неопределенный срок.

В начале февраля Киркоров съездил в Донецкую Народную Республику, где выступил перед ранеными участниками спецоперации в больнице Горловки, а также встретился с воспитанниками детского социального центра.

В качестве подарков для детей артист взял с собой раскраски и игрушки, в числе которых оказались куклы с его образом.

После появления Киркорова в Донбассе телеканал НТВ вернул в программную сетку пятый сезон шоу «Маска» и объявил, что певец снова стал членом жюри.

Киркоров так и не простил Ивлеевой «голую вечеринку». Недавно он объявил, что добился, чтобы блогерше не дали роль в новогоднем фильме телеканала ТНТ «Небриллиантовая рука».

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

«Очевидно, что между королем и профурсеткой с бриллиантом на пятой точке выбрали того, кто делает любой проект хитом. Меня!» — заявил Киркоров, напомнив о наряде Ивлеевой, в котором она пришла в «Мутабор». Ответ блогерши не заставил себя долго ждать. Она выложила фотографию певца с премии МУЗ-ТВ 2021 года, где он появился в сопровождении молодых полуголых мужчин. «Все верно, Филипп всегда тщательно подходит к тому, с кем быть в одном кадре», — написала под ней Ивлеева.

Последствия «голой вечеринки» для Лолиты

Ставшая участницей «голой вечеринки» певица Лолита Милявская столкнулась с отменой своего юбилейного тура, посвященного ее 60-летию. В комментарии изданию MSK1.RU она подчеркнула, что от выступлений отказываются массово.

«Я плачу сейчас. О таком не говорят сверху, мне сообщили организаторы. По стране говорят, что залы отказываются. Нервная система к концу года уже все. У нас должен был быть большой тур. Ничего, мы ведь сильные, справимся», — пообещала Лолита.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Артистка продолжила вести социальные сети. Своим подписчикам она призналась, что теперь стала пенсионеркой и большую часть своего времени намерена проводить дома. На предложения общественников повторить путь Киркорова и съездить в Донбасс, чтобы продемонстрировать свою гражданскую позицию, певица ответила отказом. «Я была в Донецке и в Луганске. Меня нельзя обвинить в том, что я не ездила. Я не хочу, чтобы это выглядело нарочно», — заявила певица. Лолита добавила, что намерена жить на свои накопления и пенсию, а если перестанет хватать денег, то заведет себе аккаунт на Onlyfans.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

Но уже в июне Лолита появилась в качестве ведущей на премии Муз-ТВ, а после вернулась к концертной деятельности. При этом она подчеркнула, что больше не станет носить откровенных нарядов, чтобы не провоцировать критику в свой адрес.

Что стало с Димой Биланом после «голой вечеринки»?

Певец Дима Билан опроверг все обвинения в свой адрес, связанные с участие в «голой вечеринке». В своем Telegram-канале он объяснил, что получил приглашение на арт-выставку, проходящую в «Мутаборе», поэтому сильно удивился, когда увидел, что его окружают полураздетые люди. По словам исполнителя, он знал о правилах дресс-кода, но решил, его не придерживаться.

«Это мероприятие было как окно между моими работами, и мой заезд на него был просто краткосрочный и джентльменский», — подчеркнул артист.

От массовой критики это его не спасло. В январе певец отправился в Донбасс с партией гуманитарной помощи. В Республиканский травматологический центр он привез подарки проходящим лечение маленьким пациентам. Также он навестил детский центр в Горловке, предоставив учреждению кондиционеры.

Из Донецкой Народной Республики Билан вернулся вместе с котом по кличке Шахтер. Питомца певец подобрал себе в приюте для бездомных животных, которому пожертвовал три миллиона рублей.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

«У меня было некое соображение, что я сейчас спускаюсь с Голгофы и мое невероятное счастье, что этот эпизод заканчивается», — так Билан оценил свое состояние после пережитой попытки отмены. Сейчас у певца все хорошо. Летом он выступил на московском фестивале VK Fest, а сейчас снимается в фильме «Небриллиантовая рука» в образе модельера Ив Сена Билана.

Где сейчас рэпер Vacio?

Владелец самого эпатажного и скандального костюма рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) стал настоящим символом «голой вечеринки». Молодой артист скопировал образ солиста группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса, надев на гениталии белый носок Balenciaga. Ролик с тем, как единственный предмет одежды с Vacio стянули нетрезвые участники мероприятия, облетел социальные сети.

Исполнитель понес самое серьезное наказание за свой образ. Его оштрафовали на 200 тысяч рублей за мелкое хулиганство, арестовали сначала на 15 суток, а после отправили в следственный изолятор еще на 10 дней. Еще против рэпера завели административное дело за пропаганду нетрадиционных сексуальных предпочтений.

Последнее наказание сильнее всего возмутило Vacio, который заявил, что никак не относится и не поддерживает ЛГБТ** Находясь в спецприемнике, исполнитель получил повестку в армию. После выхода на свободу он встал на воинский учет и пообещал, что отправится на срочную службу. Но уже в мае стало известно, что рэпер сбежал из России и уехал в США, где остается до сих пор. По данным Telegram-канала Shot, исполнитель попал в штаты через Армению и теперь планирует отказаться от российского гражданства. Сам Vacio эти сообщения никак не комментировал.

Самое быстрое прощение Анны Асти после «голой вечеринки»

Первым звоночком для засветившейся на «голой вечеринке» популярной певицы Анны Асти (настоящее имя Анна Дзюба) стала отмена новогоднего шоу в московском клубе Gipsy. Вместе с супругом артистка уехала из России, но ненадолго.

В начале марта Анна Асти снова вышла на сцену на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве в рамках сборного концерта, посвященного Международному женскому дню.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Спустя четыре дня певица объявила, что временно прекращает концертную деятельность из-за состояния здоровья. Она объяснила, что недавно перенесла операцию на стопах, но до сих пор не может нормально ходить.

После восстановления Асти продолжила свой тур под названием «Феникс» и, казалось бы, что у нее все хорошо., но в начале декабря она сделала неожиданное признание.

Певица сообщила, что последние полгода подвергается шантажу. По ее словам, неизвестные взломали ее смартфон и угрожали выложить в открытый доступ ее откровенные снимки.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

«Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга, и да, у нас есть личная интимная жизнь», — отметила исполнительница. Она попросила всех не распространять украденные материалы, которые неизвестные выложили в сеть.

Потерянные миллионы Ксении Собчак после «голой вечеринки»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак как и другие участники «голой вечеринки» принесла извинения всем, кого оскорбил ее внешний вид. При этом большую часть ответственности за скандал она возложила на авторов съемок, выложивших кадры в открытый доступ.

Фото: Pavel Kashaev. / Global Look Press

По ее словам, вечеринка не планировалась как «публичное мероприятие» и носило исключительно частный характер. «Делать из идиотских фотографий высказывание, превращать участников фигни в преступников — это пошлость на пошлость», — написала Собчак в своем Telegram-канале. Позже журналистка призналась, что потеряла 15 миллионов рублей из-за отмены мероприятий, где она планировала работать.

«Но деньги — не главное. Важны уроки, которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций. Все ошибаются. Все падают», — добавила Собчак.

Она продолжила работать в своем медиахолдинге и взяла несколько знаковых интервью. Также Собчак приняла участие в прямой линии президента России Владимира Путина.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

Задавая вопрос, журналистка рассказала, что вместе с неравнодушными россиянами собирает помощь для жителей приграничных регионов, которые подвергаются обстрелам со стороны Украины. Она предложила создать единое окно для подобных инициатив. Путин пообещал обсудить этот вопрос с профильными ведомствами и поблагодарил Собчак за ее работу.

Смена вывески после «голой вечеринки»

В результате скандального мероприятия пострадали не только люди, но и площадка, где проходила «голая вечеринка». Клуб «Мутабор» после в итоге закрыли. Сначала на 90 дней за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Владелец заведения Михаил Данилов пытался спасти клуб весьма необычным способом. Он подарил храму Знамения иконы Божией Матери на Шереметьевом дворе мощи Николая Чудотворца, купленные в Ватикане.

Данилов подчеркнул, что он, несмотря на скандал вокруг вечеринки Ивлеевой, поддерживает Церковь и выступает «против мракобесия». Но этот шаг ему не помог.

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / Global Look Press

Клуб возобновил работу под новым названием Arma только в конце марта. Первую прошедшую там вечеринку посвятили девятилетию музыкального лейбла System 108. Снова в новостях площадка засветилась в конце ноября после рейда столичного ОМОН. Силовики сорвали вечеринку и положили на пол около 100 посетителей. В начале декабря стало известно, что в клубе задержали семь человек, которые публично матерились. Лефортовский суд Москвы назначил всем задержанным 15 суток административного ареста. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена. ***Движение запрещено в России как экстремистское.