Апелляция оставила в силе приговор Ивлеевой о дискредитации ВС России

Московский суд утвердил решение о назначении блогеру Анастасии Ивлеевой административного штрафа в 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Об этом сообщил ТАСС .

Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалобы Ивлеевой. В судебных материалах отметили, что блогер не удалила из публичного пространства запись, в которой дискредитировала ВС России. Причиной составления протокола послужил пост в Instagram*.

Ранее Ивлеева вышла замуж второй раз. О новом избраннике 33-летней ведущей пока ничего неизвестно. В ноябре она сообщила, что познакомила своего бойфренда с семьей и подчеркнула, что встреча с родственниками прошла успешно. Отец Ивлеевой рассказал, что ничего не знает о замужестве дочери.

Первым мужем телеведущей был рэпер Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей. Они развелись в 2020 году.