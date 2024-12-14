Апелляция оставила в силе приговор Ивлеевой о дискредитации ВС России

Московский суд утвердил решение о назначении блогеру Анастасии Ивлеевой административного штрафа в 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Об этом сообщил ТАСС.
Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалобы Ивлеевой. В судебных материалах отметили, что блогер не удалила из публичного пространства запись, в которой дискредитировала ВС России. Причиной составления протокола послужил пост в Instagram*.
Ранее Ивлеева вышла замуж второй раз. О новом избраннике 33-летней ведущей пока ничего неизвестно. В ноябре она сообщила, что познакомила своего бойфренда с семьей и подчеркнула, что встреча с родственниками прошла успешно. Отец Ивлеевой рассказал, что ничего не знает о замужестве дочери.
Первым мужем телеведущей был рэпер Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей. Они развелись в 2020 году.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.
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