Бросивший в снег сына блогер Косенко задолжал налоговой свыше 10 миллионов рублей

Блогер Сергей Косенко, прославившийся после видео, на котором он бросил в сугроб ребенка, не заплатил налоговой более 10 миллионов рублей. Приставы планируют заблокировать счета его продюсерского центра, сообщил Telegram-канал Mash .

Журналисты уточнили, что на компании Косенко также висит долг в размере 3,1 миллиона рублей.

Сейчас блогер находится в Дубае, в России он практически ничего не оставил, кроме продюсерского центра. По этой причине сотрудники ФНС пока не могут взыскать деньги с Косенко.

В начале года приставы уже пытались найти блогера из-за долга почти 30 тысяч рублей за землю в центре Москвы, которую он арендовал для БЦ у департамента городского имущества. Представители ДГИ через суд обязали Косенко выплатить эту сумму. Однако он проигнорировал судебное постановление.