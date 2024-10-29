В проекте о квадроберах призвали не искать двойное дно. О чем на самом деле этот документ

Депутат Свинцов: проект против квадроберов не направлен против мультиков и кино

Законопроект о запрете квадробинга, направленный на ограничение пропаганды этой субкультуры, могут внести в Госдуму в течение ближайшего месяца. Об этом в беседе с 360.ru заявил автор документа, заместитель председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Безусловно, пресса и различные блогеры сейчас пытаются придумывать различные интерпретации наших предложений. Но наше предложение весьма конкретное — мы четко прописали в нашем законопроекте, что мы запрещаем пропаганду квадробинга именно как субкультуры, которая фактически ведет к расчеловечиванию наших детей, подростков и даже взрослых. Так что цель — запретить пропаганду», — указал Свинцов.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов уже интерпретировали проект Свинцова как нечто, запрещающее переодевание в животных в том числе в кино и театральных постановках . Разумеется, это вызвало бурную реакцию. В Сети начали вспоминать шедевры в том числе советского кинематографа и недоумевать, что же депутаты теперь прикажут делать с теми же «Бременскими музыкантами».

Если брать фильмы, за которые испугались в интернете, то там — и это очевидно — ни о каких квадроберах речи не идет, продолжил депутат. Нет там и пропаганды занятий квадробингом. В то время как в законопроекте речь именно об этом.

«Мы говорим исключительно о субкультуре. То есть ни о каком двойном и тройном толковании (проекта) речи идти не должно. Никакие детские утренники, никакие постановки театральных кружках, фильмы, мультфильмы запрещаться не будут», — заверил собеседник 360.ru.

Отдельно Свинцов отметил, что в Госдуме на сегодняшний день депутаты всех фракций так или иначе, но к квадроберству относятся негативно: есть те, кто предлагает ограничить продажу товаров для этой субкультуры на маркетплейсах, кто-то выступает за ограничение рекламы подобных вещей, также есть предложения по ограничению упоминания квадроберов.

«Иными словами, все депутаты в том или ином виде понимают опасность этой субкультуры, как и любой другой субкультуры, которая деструктивна, и разлагает наше общество, нашу молодежь, маленьких детишек», — подчеркнул парламентарий.

Сейчас законопроект, по его словам, находится в правовом управлении фракции ЛДПР. Документ будут проверять эксперты, чтобы выработать наиболее верные формулировки.

«Постараемся в ближайший месяц этот законопроект внести на рассмотрение Государственной думы, а дальше коллеги ко второму чтению уже предложат свои инициативы — то есть туда можно добавить и ограничения по продажам товаров для квадробинга и другие. Сейчас, повторюсь, речь идет только об ограничении пропаганды», — заключил он.