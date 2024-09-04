Мать девочки-квадробера пожаловалась на Mia Boyka в полицию за «шутку» над дочкой

Shot: на певицу Mia Boyka заявили в полицию из-за шутки над девочкой-квадробером

Блогершей и певицей Марией Бойко (Mia Boyka) займется полиция. Мать девочки-квадробера из Надыма написала заявление на артистку, обвинив ее в публичном оскорблении дочери, сообщил Telegram-канал Shot .

Мама восьмилетней девочки рассказала журналистам, что после вопроса Бойко: «Ты квадробер, не дай бог?» — ее дочке потребовалась помощь психолога.

По словам женщины, школьница, пережив публичное унижение, закрылась дома и боится выходить на прогулки.

Shot уточнил, что родителей не смущает увлечение дочери. Девочка воспитывается в многодетной семье, занимается танцами, борьбой и играет на фортепиано.

Во время выступления Boyka пригласила на сцену девочку, на которой была надета кошачья маска. Артистка поинтересовалась: «Ты квадробер, не дай бог? Ты красивая девочка, зачем тебе быть кошкой?».

Некоторые подростки сейчас не только идентифицируют себя как квадроберы и агроквадроберы, но и увлекаются новой субкультурой. Речь идет о териантропах. Все эти течения объединяют детей, которые отождествляют себя с животными.