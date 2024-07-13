Сегодня 12:00 Царапина на щеке, уход от продюсера, свадьба. Кто такая Миа Бойка Миа Бойка получила предложение руки и сердца на музыкальной премии 0 0 0 Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press Знаменитости

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Миа Бойка

Миа Бойка — звезда русскоязычного TikТок, известная по таким трекам, как «Лепесток», «Пикачу», «Гагарин». Кто она такая, почему популярна в России и в каких скандалах была замешана, выяснил 360.ru

Кто такая Mia Boyka Где родилась и выросла Мария Бойко Mia Boyka, или Миа Бойка — творческий псевдоним Марии Бойко. Девушка родилась 15 февраля 1997 года в деревне Захонье-2 Ленинградской области. Еще в школе будущая звезда увлеклась музыкой и начала писать песни. Детство она провела на малой родине. Семья жила небогато даже по меркам деревенской жизни, поэтому Марию дразнили сверстники. Ей доставалось и от учителей за своенравие. Мария — старший ребенок в семье, всего их пятеро. Родители Бойко — религиозные люди, старались воспитать дочь в православной вере. Заставляли ходить в церковь, читать Библию, контролировали каждый шаг: от мест, которые девушка посещала, до одежды. Сейчас Миа сумела договориться с семьей и отпустить все обиды.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Образование и начало творческого пути После школы Бойко поступила в Российский экономический университет имени Плеханова на факультет «Капитаны». В магистратуру пошла на этот же факультет по направлению «Менеджмент в инновационном предпринимательстве». Для Мии Бойка переломным стал 2019 год. Тогда она пришла на кастинг ее бывшего продюсера Александра Тарасова, более известного под псевдонимом T-killah. Изначально она претендовала на место бэк-вокалистки артиста, но услышав девушку, Тарасов решил продвигать ее. Контракт на сотрудничество с лейблом рэпера Klever Label заключили на семь лет. Они выпустили совместную песню «Мама не в курсе» и «Лед и ночь». Позднее они вошли в мини-альбом «Дикая ламба». В октябре того же года ее песня «Ананас Адидас» по-настоящему выстрелила.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Популярность TikTok Еще большая популярность пришла к Мии Бойка, как ни странно, в пандемию. По словам самой девушки, она планировала масштабный тур, но локдаун нарушил планы многих артистов. Тогда она решила не сидеть на месте и в карантин начала активно выкладывать ролики в TikTok. Весной 2020 года девушка выпустила песню «Самурай», которая «залетела» в соцсети. Там же имел популярность общий фит с Егором Шипом «Пикачу». Клип на песню стоимостью 50 тысяч рублей собрал рекордное количество просмотров для русскоязычного YouTube — 376 миллионов.

Шоу «Три аккорда» в 2024 году С апреля по июнь 2024 года Миа Бойка поучаствовала в восьмом сезоне шоу на Первом канале «Три аккорда». На сцене она исполнила такие песни, как «Черный кот» Жанны Агузаровой, «Помада» Лолиты Милявской, «Город, которого нет» Игоря Корнелюка и другие. Певица стала самой молодой участницей проекта и одной из претенденток на победу. В финале жюри снизили ей баллы, и она заняла лишь четвертое место. При этом сама артистка осталась довольна результатом.

Что поет Миа Бойка Во время сотрудничества с Тарасовым певица определяла жанр, в котором исполняла песни, как «веселые подростковые с нотками народности и хип-хоп-вставками». Совместно они делали треки для детей, так как эта ниша в России была не занята. Сейчас Бойка экспериментирует, ее тексты раскрывают более серьезные темы: деньги, карьера, отношения. Среди них появилось много лирических и даже патриотических. Например, этим летом Миа Бойка выпустила песню «Богатырская», с которой уже выступила на Дне России в Кремле.

Что на щеке Мии Бойка На щеке певицы красуется красная отметина в виде царапины. Многие гадают, что это такое: шрам или татуировка. Миа Бойка в одном из интервью объяснила, что эту фишку она придумала вместе с Тарасовым. Она стала ее уникальным знаком, который придает девушке загадочности. Судя по тому, что расположение и оформление царапины периодически меняется, это не постоянная татуировка.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Скандалы Миа Бойка Расставание с T-killah В марте этого года Миа Бойка объявила о прекращении сотрудничества с Александром Тарасовым. В интервью девушка рассказала, что почувствовала, что продюсер перестал ею заниматься, на тот момент он готовился стать отцом. При этом сама певица много гастролировала и писала песни. После объявления о желании уйти Тарасов, по словам Бойко, предложил ей найти другого продюсера, который бы выкупил ее за 150 миллионов. На тот момент до конца контракта оставалось полгода. Бойка отметила, что на это время ее выступления сняли со всех премий, а производство клипов и песен оказалось замороженным. Со слов Тарасова, все было не совсем так. Он действительно объявил Мии цену, но понимал, что заплатят ему около 100 миллионов или меньше. Концертную и производственную деятельность певицы прекратили потому, что они требуют вложений, а далее в этот проект не было смысла вкладываться, посчитал продюсер.

Фото: Belkin_Aleksey/news.ru / Global Look Press

В итоге девушку выкупил лейбл Rocket Records, которым владеет Владимир (ВладиМир) и Юрий Киселевы (ЮрКисс) — сыновья Владимира Киселева, владельца патриотического холдинга «Русской Медиагруппы». В него входят пять радиостанций: «Русское Радио», Monte Carlo, Хит FM, DFM, MAXIMUM и музыкальный телеканал RU.TV. Юркисс и T-killah договорились о 30 миллионах рублей, которые лейбл будет выплачивать рэперу постепенно. Права на песни певицы остались у Klever Label, при этом Бойко может их исполнять. После перехода под крыло другого продюсера Миа Бойка изменила имидж: голубые волосы она заменила на собственные русые локоны, однако царапина на щеке все же осталась.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Суд с Инстасамкой На прошлой неделе Инстасамка отсудила у Мии Бойка два миллиона рублей. Это произошло после того, как Миа исполнила в одном из выпусков YouTube-шоу Muzloft со Стасом Ярушиным песню Инстасамки «За деньги — да». В комментариях к выпуску зрители оценили вариант Мии и многие написали, что трек вышел лучше оригинала. Инстасамку это задело. Ее продюсеры связались с Бойка и попросили публично извиниться за исполнение чужой песни. Бойко не стала этого делать. Рэперша пошла на крайние меры. Суд установил, что исполнение нельзя назвать просто кавером. Песню записали с новой аранжировкой, внутри выпуска содержалась реклама, которая монетизировала ролик. Также программу посмотрели 2,4 миллиона раз.

Ссора с Ларисой Долиной В шоу «Битва поколений» на YouTube Мария поругалась с Ларисой Долиной. После выступления группы GAYAZOV$ BROTHER$ Бойка заявила, что тембр исполнителя «затащил» песню. Долина намекнула, что Мария плохо владеет русским языком и в данном контексте уместно слово «вытащил», а не «затащил». Бойка не осталась в стороне и ответила опытной коллеге. «Они привыкли быть звездами, к тому, что всегда нужны и актуальны. Ну пускай так думают. Время меняется, для кого-то уже авторитет я, Егор Шип, Даня Милохин», — заявила артистка.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Личная жизнь Мии Бойка На недавнюю премию телеканала «Муз.ТВ» девушка явилась с огромным бриллиантом на пальце. Таким образом она призналась, что приняла чье-то предложение выйти замуж. При этом она умолчала имя избранника. На этой же ковровой дорожке она мило поприветствовала певца Шамана, и журналисты предположили, что связь может быть с ним. Певица лишь посмеялась над этим и ничего не ответила. На других музыкальных премиях Миа Бойка появлялась сj своим продюсером Юрием Киселевым. Также они записали совместную песню «Я не перестану верить в любовь». Возможно, они стали парой. На данный момент никто из них этого не подтвердил.