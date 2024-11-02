Мать троих детей Дурова снизила цену на квартиру в Санкт-Петербурге

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, пытается продать квартиру в Санкт-Петербурге и снижает на нее цену. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, «трешка» на Васильевском острове площадью 96 квадратных метров принадлежит самой Болгар, которая провела там детство и юность, ее сестре и сводному брату. При этом отношения между родственниками далеки от идиллических.

Вначале Ирина просила за квартиру 18 миллионов рублей. Сейчас она снизила запрос до 17,5 миллиона, но покупателей, как сообщает Shot, отпугивают страсть Болгар к судебным тяжбам и состояние жилья, поскольку оно требует серьезного ремонта.

Ранее бывший пресс-секретарь Дурова Георгий Лобушкин заявил, что Ирина растратила со счетов основателя Telegram 18 миллионов долларов на люксовую одежду и драгоценности.