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    Спасение от насморка и зуда. В чем уникальность новой российской вакцины от аллергии на березу

    Иммунолог Москаева: новую вакцину от аллергии на березу достаточно вколоть 5 раз

    Фото: РИА «Новости»

    Минздрав России зарегистрировал первую в мире рекомбинантную вакцину от аллергии на пыльцу и перекрестной пищевой аллергии. О том, как она работает, в чем ее уникальность и главное удобство — в материале 360.ru.

    Как работает новая вакцина?

    Генно-инженерную вакцину «Аллергарда» разработал Национальный медицинский исследовательский центр аллергологии и иммунологии ФМБА России. Она создана для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита, спровоцированного пыльцой березы, и сопутствующей пищевой аллергии.

    Препарат «учит» иммунитет пациента распознавать аллерген и не запускать реакцию на него.

    Фото: РИА «Новости»

    Как пояснила 360.ru аллерголог-иммунолог Елена Москаева, человеческий иммунитет работает по принципу «свой — чужой». Иммунная система аллергика воспринимает безопасные для большинства молекулы, содержащиеся в пыльце или шерсти животных, как нечто очень опасное и заставляет организм защищаться.

    Чихание, насморк, слезы из глаз, из носа — это как раз защитная реакция. При аллерген-специфической иммунотерапии пациенту вводят малые дозы аллергена, чтобы перенестроить иммунную систему: научить ее не реагировать так бурно на безопасные вещества и выработать другие регуляторные механизмы.

    Важно вводить аллерген нетипичным для иммунной системы образом. Это могут быть подкожные инъекции, капли или таблетки под язык.

    «Именно так вырабатываются другие клетки, регуляторные механизмы. И вот эти клетки нужно „обучить“. Их должно стать достаточно много, чтобы они подавляли систему, которая хочет защищаться от аллергенов», — объяснила Москаева.

    Уже этой осенью вакциной могут обеспечить десятки тысяч пациентов.

    Она предназначена только для людей старше 18 лет. Вводить «Аллергарду» будут только в медучреждениях под контролем врача.

    При наличии показаний препарат смогут использовать для профилактики бронхиальной астмы у пациентов с аллергией на пыльцу березы.

    Почему «Аллергарда» помогает от пищевой аллергии?

    Многим пациентам, которые страдают сезонной аллергией на пыльцу — весенним полинозом, — знаком и оральный аллергический синдром. Это зуд и отек во рту — реакция на яблоки и другие косточковые фрукты. Дело в том, что в них содержатся растительные молекулы, похожие на те, что есть в пыльце березы.

    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

    В новой вакцине применили искусственно сконструированный белок, в котором объединились фрагменты этих двух родственных аллергенов. Организм приучается к тому, что эти молекулы безопасны, и перестает на них реагировать.

    «Добавление перекрестного аллергена действительно инновационно. Раньше мы могли бороться именно с аллергией на пыльцу, но при этом сохранялись неприятные реакции во рту на перекрестные продукты», — подчеркнула Москаева.

    В чем еще удобство «Аллергарды»?

    Вакцину достаточно будет вколоть всего пять раз. Раньше пациенту с аллергией требовалось около 30 подкожных инъекций.

    Лечение помогает не просто облегчить симптомы аллергии, а бороться с ней, снижает риск ее прогрессирования и перехода в более тяжелые формы.

    Это действительно революционный подход. Аллерген-специфической иммунотерапии более 100 лет, и она становится все удобнее и доступнее. Наша задача — чтобы как можно больше людей о ней знали.

    Елена Москаева

    Что показали клинические исследования?

    В 2025 году в сезон пыления березы концентрация ее пыльцы в воздухе превышала обычный уровень более чем в пять раз. У 25% пациентов, использовавших «Аллергарду», вообще не возникло симптомов аллергии, а у остальных ее проявления снизились в шесть раз.

    В 2026 году вакцина продемонстрировала еще большую эффективность — снижение проявлений аллергии в семь раз. У всех пациентов зафиксировали значительный рост уровня защитных IgG-антител, что подтвердило механизм действия вакцины.

    Профиль безопасности препарата в клинических исследованиях оценивается как благоприятный. Серьезных побочных реакций не регистрировалось.

    Фото: РИА «Новости»

    В ближайшие годы в России появится еще одна важная рекомбинантная вакцина — против аллергии на кошек и собак. Разработки уже идут.

    Пока в стране нет подобных зарегистрированных препаратов, в то время как в Европе они существуют.

    Можно ли создать вакцины от любой аллергии?

    Теоретически — да, и ученые, разумеется, об этом мечтают. Но если такое и случится, то только в далеком будущем, считает Москаева.

    Проблема в том, что аллергенных молекул очень много, а на разработку вакцин уходит достаточно много времени. А потом еще начинаются клинические исследования.

    До того момента, когда вакцину начинают использовать в работе с пациентами, может пройти пять, а иногда и 10 лет.

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