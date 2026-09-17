17 сентября 2026 09:00 Мобильные пункты вакцинации от гриппа открылись в Москве 17 сентября Фото: Департамент здравоохранения Москвы Здоровье

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У станций метро, МЦК и МЦД в Москве 17 сентября открылись 18 мобильных пунктов вакцинации от гриппа. Предварительная запись на прививку не требуется, с собой достаточно иметь паспорт и полис ОМС.

Риск респираторных вирусных заболеваний традиционно возрастает в столице с началом холодов. Чтобы снизить вероятность осложнений, врачи рекомендуют пройти бесплатную вакцинацию от гриппа. Мобильные пункты заработают рядом со станциями метро, у ТЦ, железнодорожных и автовокзалов и пересадочных узлов. «Уже 11-й год подряд мы поддерживаем традиционную кампанию по вакцинации против гриппа от Департамента здравоохранения города Москвы. Для этого предоставляем специальные площадки у 18 популярных станций девяти линий метро, МЦК, МЦД-2 и МЦД-3», — сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Фото: Департамент здравоохранения Москвы

Привиться можно по пути домой, на учебу или работу. Пункты работают с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу — с 09:00 до 18:00, в воскресенье — с 09:00 до 16:00. Они находятся у станций: «Речной вокзал» Замоскворецкой линии метро (рядом с выходом № 2);

«Домодедовская» Замоскворецкой линии (рядом с выходом № 1);

«Щелковская» Арбатско-Покровской линии (рядом с выходом № 3);

«Молодежная» Арбатско-Покровской линии (рядом с выходом № 1);

«Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии (рядом с выходом № 1, к этому пункту также ведет выход № 4 станции Электрозаводская МЦД-3;

Фото: Департамент здравоохранения Москвы

«Киевская» Филевской линии (рядом с выходом № 2);

«Курская» Кольцевой линии (рядом с выходом № 2);

«ВДНХ» Калужско-Рижской линии (рядом с выходом № 1);

«Медведково» Калужско-Рижской линии (рядом с выходом № 1);

«Выхино» Таганско-Краснопресненской линии (рядом с выходом № 2, а также выходом № 6 одноименной станции МЦД-3);

Фото: Департамент здравоохранения Москвы