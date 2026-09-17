Мобильные пункты вакцинации от гриппа открылись в Москве 17 сентября
У станций метро, МЦК и МЦД в Москве 17 сентября открылись 18 мобильных пунктов вакцинации от гриппа. Предварительная запись на прививку не требуется, с собой достаточно иметь паспорт и полис ОМС.
Риск респираторных вирусных заболеваний традиционно возрастает в столице с началом холодов. Чтобы снизить вероятность осложнений, врачи рекомендуют пройти бесплатную вакцинацию от гриппа.
Мобильные пункты заработают рядом со станциями метро, у ТЦ, железнодорожных и автовокзалов и пересадочных узлов.
«Уже 11-й год подряд мы поддерживаем традиционную кампанию по вакцинации против гриппа от Департамента здравоохранения города Москвы. Для этого предоставляем специальные площадки у 18 популярных станций девяти линий метро, МЦК, МЦД-2 и МЦД-3», — сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Привиться можно по пути домой, на учебу или работу. Пункты работают с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу — с 09:00 до 18:00, в воскресенье — с 09:00 до 16:00. Они находятся у станций:
- «Речной вокзал» Замоскворецкой линии метро (рядом с выходом № 2);
- «Домодедовская» Замоскворецкой линии (рядом с выходом № 1);
- «Щелковская» Арбатско-Покровской линии (рядом с выходом № 3);
- «Молодежная» Арбатско-Покровской линии (рядом с выходом № 1);
- «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии (рядом с выходом № 1, к этому пункту также ведет выход № 4 станции Электрозаводская МЦД-3;
- «Киевская» Филевской линии (рядом с выходом № 2);
- «Курская» Кольцевой линии (рядом с выходом № 2);
- «ВДНХ» Калужско-Рижской линии (рядом с выходом № 1);
- «Медведково» Калужско-Рижской линии (рядом с выходом № 1);
- «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии (рядом с выходом № 2, а также выходом № 6 одноименной станции МЦД-3);
- «Жулебино» Таганско-Краснопресненской линии (рядом с выходами № 6 и 7);
- «Планерная» Таганско-Краснопресненской линии (рядом с выходом № 1);
- «Новогиреево» Калининской линии (рядом с выходом № 1);
- «Пражская» Серпуховско-Тимирязевской линии (рядом с выходом № 1);
- «ЦСКА» Большой кольцевой линии (рядом с выходом № 1).
Привиться также можно у станции Площадь Гагарина МЦК, московского городского вокзала Зеленоград — Крюково и вокзала Щербинка. Перед вакцинации врач проводит осмотр. Процедура займет 10-15 минут.