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    Мобильные пункты вакцинации от гриппа открылись в Москве 17 сентября

    Департамент здравоохранения Москвы
    Фото: Департамент здравоохранения Москвы

    У станций метро, МЦК и МЦД в Москве 17 сентября открылись 18 мобильных пунктов вакцинации от гриппа. Предварительная запись на прививку не требуется, с собой достаточно иметь паспорт и полис ОМС.

    Риск респираторных вирусных заболеваний традиционно возрастает в столице с началом холодов. Чтобы снизить вероятность осложнений, врачи рекомендуют пройти бесплатную вакцинацию от гриппа.

    Мобильные пункты заработают рядом со станциями метро, у ТЦ, железнодорожных и автовокзалов и пересадочных узлов.

    «Уже 11-й год подряд мы поддерживаем традиционную кампанию по вакцинации против гриппа от Департамента здравоохранения города Москвы. Для этого предоставляем специальные площадки у 18 популярных станций девяти линий метро, МЦК, МЦД-2 и МЦД-3», — сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

    Департамент здравоохранения Москвы
    Фото: Департамент здравоохранения Москвы

    Привиться можно по пути домой, на учебу или работу. Пункты работают с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу — с 09:00 до 18:00, в воскресенье — с 09:00 до 16:00. Они находятся у станций:

    Департамент здравоохранения Москвы
    Фото: Департамент здравоохранения Москвы
    Департамент здравоохранения Москвы
    Фото: Департамент здравоохранения Москвы

    Привиться также можно у станции Площадь Гагарина МЦК, московского городского вокзала Зеленоград — Крюково и вокзала Щербинка. Перед вакцинации врач проводит осмотр. Процедура займет 10-15 минут.