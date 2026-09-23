Офтальмолог Козина объяснила, почему осенью усиливается аллергия на глазах

В сентябре глаза могут сильнее реагировать на аллергены из-за пыльцы сорных трав, спор плесени и сухого воздуха в помещениях. Об этом рассказала офтальмолог центра «Зрение» Карина Козина, сообщает RT .

В сентябре цветут полынь и лебеда, а в южных регионах — амброзия. К пыльце добавляются споры плесени с прелой листвы и скошенной травы. По словам Козиной, аллергены попадают на конъюнктиву напрямую.

Состояние глаз ухудшает сухость: люди реже моргают, когда смотрят в экраны, а влага в помещениях испаряется быстрее. Из-за этого пыльца дольше остается на поверхности глаза и продолжает раздражать его даже дома.

Козина предупредила, что при зуде не стоит тереть глаза. Тем, кто носит контактные линзы, приходится тяжелее: пыльца оседает на них и остается у поверхности глаза весь день. При аллергии обычно чешутся оба глаза, выделения остаются прозрачными, а зрение не меняется.