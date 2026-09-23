Дерматолог рассказал, могут ли завестись клещи в наращенных ресницах

Наращивание ресниц напрямую не приводит к размножению клещей, однако может вызвать воспаление кожи и век. Как снизить снизить риски после процедуры, 360.ru рассказала дерматолог-косметолог, диетолог, инфекционист, рефлексотерапевт и хирург Марият Мухина.

По словам специалиста, демодекс входит в состав нормальной микрофлоры кожи и может долго не проявлять себя. Проблемы возникают при снижении местного иммунитета. Например, из-за общего ослабления организма, нехватки витаминов или хронической усталости.

«Демодекс – это действительно кожный паразит. Но патологию он вызывает только, когда снижается кожный иммунитет. Он считается нормальным квартирантом в нашей коже», – объяснила врач.

Воспаление глаз после процедуры может быть связано совсем не с ним, а с аллергическими реакциями, вызванными вмешательством. Мухина посоветовала внимательно выбирать мастера, следить за гигиеной и материалами, которыми выполняют процедуру.

Когда зуд и раздражение требуют обращения к врачу и надо ли избавляться от демодекса, - читайте в материале 360.ru.