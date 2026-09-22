Врач предупредил об опасности модного тренда на «загрузку йодом»

Большие дозы йода могут запустить разрушение клеток щитовидной железы. Об этом в своем телеграм-канале рассказала врач-эндокринолог Екатерина Янг.

Специалист разобрала трендовую «загрузку йодом», разъяснив, какими проблемами она может обернуться. Янг отметила, что в организме этот микроэлемент не вырабатывается. При этом без него щитовидка не производит гормоны, а яичники нормально не синтезируют эстрогены.

По ее словам, «загрузка йодом» — рабочая методика, но подходит она не всем. Необходимо, чтобы с пациентом работали гинеколог в тандеме с эндокринологом.

«Большие лозы йода могут разрушать клетки щитовидной железы и запускать аутоиммунные процессы у тех, кто к этому предрасположен», — предупредила врач.

Ранее врач-эндокринолог Наталья Муравьева рекомендовала при постоянной усталости и выпадении волос обратиться к врачу и убедиться, что это не симптомы дисфункции щитовидной железы.