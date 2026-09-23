Кардиолог рассказал, чем опасен регулярный недосып

Регулярный недостаток сна повышает аппетит, нарушает работу щитовидной железы и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказала врач-кардиолог и терапевт клиники «Будь Здоров» Елена Савченкова-Белятко в беседе с РИА «Новости» .

Врач связала недосып с чувством насыщения: при нехватке сна организм вырабатывает меньше лептина, отвечающего за него.

«Если человек регулярно недосыпает, работа щитовидной железы замедляется и хуже вырабатывает тироксин, что влечет за собой развитие гипотиреоза и связанным с ним проблемам – метаболическому синдрому, нарушениям в работе сердца и сосудов», – рассказала врач.

Взрослому человеку требуется около восьми часов сна в сутки. Если ночной отдых регулярно оказывается коротким или прерывистым, днем усиливается сонливость, а организм вырабатывает больше гормонов стресса. На этом фоне может ухудшаться память, внимание и обмен веществ.

Продолжительный недосып также ослабляет иммунитет и повышает вероятность развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее психиатр-нарколог Антон Рудковский предупредил, что продолжительное лишение сна способно привести к спутанности сознания, подозрительности и галлюцинациям.