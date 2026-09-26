В Роспотребнадзоре заявили о напряженной эпидемиологической ситуации в мире

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала напряженной эпидемиологическую ситуацию в ряде стран мира. Ее слова привело РИА «Новости» .

По словам Поповой, люди, приезжающие из таких государств в Россию, а также россияне, возвращающиеся из поездок, привозят различные инфекционные заболевания.

Роспотребнадзор принимает меры для снижения эпидемических рисков и контролирует ситуацию на государственной границе.

«Мы обеспечиваем плотный контроль на госгранице, контролируем ситуацию завоза инфекционных болезней в родную страну», — отметила Попова.

Ранее глава ведомства сообщила, что в России в 2026 году зарегистрировали около 500 случаев завоза опасных инфекций. Ни один из них не привел к распространению заболевания внутри страны.

Ранее Попова назвала сроки пика заболеваемости гриппом в России в нынешнем сезоне.