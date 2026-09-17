Повышенный уровень инсулина назвали возможным ранним фактором риска деменции

На развитие деменции в будущем может указывать ряд признаков, в том числе повышенный уровень инсулина долгое время. Об этом рассказала врач-терапевт Аннет Босворт, ее процитировала газета Daily Mirror .

Босворт отметила, что долгое время повышенный уровень инсулина и инсулинорезистентность считаются возможными ранними факторами риска. По ее словам, нарушение обмена веществ оказывает негативное влияние на работу мозга еще до того, как появятся очевидные симптомы вроде потери ориентации и проблем с памятью.

Врач обратила внимание, что первые изменения, указывающие на снижение когнитивных функций, могут возникать за 10-15 лет до клинического диагноза. Специалист добавила, что инсулинорезистентность при этом нельзя считать ранним симптомом самой болезни.

Ранее врач-реабилитолог Абделькадер Хамави сообщил, что для людей старше 45 лет важна не столько интенсивность тренировок, сколько сохранение регулярной активности. Он посоветовал заниматься велосипедом, плаванием или быстрой ходьбой.