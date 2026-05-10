Парад Победы, завершение СВО и встреча с Зеленским. Главное из заявлений Путина на пресс-подходе в Кремле

После торжественных мероприятий по случаю Дня Победы президент России Владимир Путин провел переговоры с иностранными гостями. Итогом встреч стал пресс-подход в Кремле. О чем говорил глава государства с журналистами — в материале 360.ru.

День Победы — 2026 Парад Победы на Красной площади прошел без военной техники. Путин объяснил это не только требованиями безопасности, но и желанием не отвлекать военных от выполнения задач в зоне спецоперации.

Что касается провокаций, вы видели, что я здесь нахожусь, Министерство обороны мне пока ничего не докладывало об этом, я сказать ничего не могу. Сейчас вернусь на рабочее место, там мне доложат военные.

За торжественными мероприятиями последовали встречи на высшем уровне. Обсуждались День Победы, общий результат в борьбе с нацизмом, способы сохранения памяти героев и предотвращения подобного в будущем, а также двусторонние отношения с дружественными странами. «В каждом конкретном случае было о чем поговорить, и все носило очень предметный и прагматичный характер», — рассказал Путин.

Те, кто приехал, проявили личное мужество, по мнению президента. Они узнали о перемирии с Украиной по инициативе США лишь после того, как прибыли в Москву. «Вы знаете, ведь мы на эти мероприятия никого не приглашали, это не юбилейные мероприятия. Но всем разослали информацию о том, что будем рады, если кто-то приедет», — сказал он. Перемирие с Украиной После того как президент США Дональд Трамп предложил объявить трехдневное перемирие, президент Украины Владимир Зеленский сделал провокационные заявления. Однако, по словам Путина, решение приняли гораздо раньше его выходки.

«Что касается этих заявлений, то мы на них отреагировали, как вы знаете», — подчеркнул он. Путин напомнил о заявлении Минобороны. Военные предупредили, что в случае попытки срыва праздничных мероприятий российская сторона нанесет массированные ракетные удары по центру Киева. «Что же здесь непонятного? Именно это предполагалось как ответные действия. Мы этим не ограничились. За этим последовала нота Министерства иностранных дел, это уже документ, а не просто заявление», — добавил лидер страны.

Одновременно российская сторона обсудила ситуацию с международными партнерами, в частности с Китаем, Индией и США. Путин объяснил, что центры принятия решений в Киеве находятся рядом с дипломатическими учреждениями нескольких десятков стран, и Россия не хотела бы портить отношения с ними. «В результате всех этих дискуссий и возникла инициатива президента Соединенных Штатов господина Трампа о дополнительных двух днях перемирия и обмене военнопленными в эти два дня», — рассказал глава государства. При этом Зеленский принципиально назвал дату начала перемирия ко Дню Победы, отличную от утвержденной Путиным. Президент России объяснил это тем, что в Киеве осознали: раз это поддержали США, значит, нужно согласиться. Обмен военнопленными Предложение провести обмен пленными не поддержали в России, но не на Украине. Путин сообщил, что российская сторона еще 5 мая передала список на 500 человек, готовых к обмену, но получила отказ.

Первоначально реакция была такая, что нужно посмотреть повнимательнее, может быть, не все 500, может быть, 200, а потом вообще они сошли с радаров и прямо сказали, что не готовы к этому обмену. Не хотят.

Пока Украина не обращалась к России с новыми инициативами. Путин выразил надежду, что после предложения Трампа она все-таки отреагирует. Выход Армении из ЕАЭС и вступление в ЕС Путин не увидел ничего особенного в том, что делегация Армении не приехала на парад Победы. На праздничных мероприятиях не было лидеров других, в том числе дружественных стран.

«А вот что касается планов Армении присоединиться к Евросоюзу, это, конечно, требует особого рассмотрения. Мы обсуждали это с премьер-министром Пашиняном не один раз. <…> Мы поддержим все, что выгодно армянскому народу», — заверил президент. Однако в вопросе выхода из ЕАЭС и сближения с ЕС он призвал учесть мнение народа и специфику отношений с Россией. Он напомнил о большом объеме товарооборота и сотрудничества в иммиграционной сфере. «Это не наше дело, но в принципе это было бы вполне логично — провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого интеллигентного и взаимовыгодного развода», — предложил он. Телефонный разговор с Трампом о 9 Мая Во время последнего телефонного разговора Путин и Трамп обсудили День Победы. Президента России приятно удивили слова американского коллеги.

«У нас возник разговор о 9 Мая. И, кстати говоря, он говорил об этом очень достойно, на мой взгляд, он вспомнил наше союзничество в общей борьбе против нацизма», — подчеркнул он. Путин напомнил, что на долю РСФСР пришлось почти 70% потерь Советского Союза в Великой Отечественной войне. По этой причине россияне относятся ко Дню Победы особо трепетно. «Для нас, для России, 9 Мая — это не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах. Для нас это святой день, потому что каждая семья у нас пострадала. <…> И мы здесь ни в какие игрушки не играем», — сказал он. Какое послание от Зеленского передал Фицо Журналисты спросили, передал ли приехавший в Москву премьер-министр Словакии Роберт Фицо обещанное послание от Зеленского. Путин ответил, что этот вопрос действительно обсуждался на встрече в Кремле.

«Господин Фицо мне сказал об этом, сказал о своей встрече. Особого послания там не было. Там я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский, готовы провести личную встречу. Но мы слышим это не первый раз», — сказал он. Путин добавил, что никогда не отказывался, хоть и не предлагал сам. Он призвал инициатора встречи приехать в Москву. «Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу», — заявил президент. Когда завершится конфликт на Украине Трамп искренне стремится урегулировать украинский кризис. США этот конфликт, по словам Путина, явно не нужен, так как у них много приоритетных задач.

Мы за это только им благодарны. Но это прежде всего дела России и Украины.

Президент напомнил также, что разлад с Украиной начался с ее попытки вступить в Евросоюз. Она обсуждалась еще в годы правления Виктора Януковича, который оценил экономические последствия и отложил эту идею. «Все это привело потом к госперевороту, к крымской истории, к позиции юго-востока Украины и боевым действиям. Вот к чему это все привело. Это серьезный вопрос, поэтому не нужно доводить до крайности», — сказал Путин.

Западные элиты воюют с Россией руками украинцев, заявил он. Стремясь использовать Украину в своих геополитических целях, они всех обманули, начав делать это еще в начале 1990-х с обещаний о нерасширении НАТО на восток. В 2022 году в Стамбуле российская и украинская стороны договорились о мире, парафировали соглашение. Но потом, по словам Путина, ему позвонил президент Франции Эммануэль Макрон и сказал, что Украина не может подписывать такие документы с пистолетом у виска, а после власти Великобритании убедили киевский режим не ставить подпись и пообещали помочь. «Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь», — сказал он. Конфликт в Иране Кризис на Ближнем Востоке Путин назвал очень тяжелым. Россия оказалась в сложном положении, потому что имеет добрые отношения с Ираном и странами Персидского залива, продолжает контактировать со всеми сторонами конфликта.

«Если дело пойдет к обострению ситуации, к повышению уровня конфронтации, проигравшими будут все», — сказал он. Отношения с Китаем Взаимодействие России и Китая президент назвал важнейшим фактором стабилизации международных отношений. Причина в том, что в мире практически не осталось договоров, которые регулируют сферу безопасности, разоружения и контроля за ядерным оружием. «Взаимодействие таких стран, как Китай и Россия, безусловно, является фактором сдерживания и стабильности», — отметил он.

Кроме того, КНР является крупнейшим торгово-экономическим партнером России. Товарооборот растет и диверсифицируется. Путин анонсировал очень существенное сотрудничество в газовой и нефтяной сферах. Позиция Финляндии по России Другие страны хотели «оттяпать» что-то у России. Путин заявил, что чем сильнее государство, тем быстрее сойдут на нет попытки принизить вклад Советского Союза в Победу. «Вот Финляндия зачем вступила в НАТО, у нас что, с Финляндией были территориальные споры? Нет! Все давно было решено, ничего не нужно, и руководство Финляндии это прекрасно понимало», — сказал президент.

По словам Путина, финны уже строят границу по реке Сестре. Он уверен, что в значительной степени происходящее продиктовано соображениями подобного рода.