Президент Республики Сербской назвал Россию главным стратегическим партнером

Россия остается самым важным стратегическим партнером Республики Сербской на международной арене. Об этом заявил ее президент Синиша Каран на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что республика высоко ценит отношения с Москвой и рассчитывает на их дальнейшее укрепление.

«Российская Федерация — наш самый важный стратегический партнер на международной арене. Это важно подчеркнуть. Это было, есть, и мы надеемся, что так и останется. Мы будем и дальше создавать более крепкий фундамент для наших отношений», — сказал Каран.

Руководство Республики Сербской во главе с новым президентом прибыло в Москву на торжества, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Карана считают политическим преемником бывшего президента республики — лидера правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Милорада Додика.