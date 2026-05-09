Армении предложили провести референдум по ЕАЭС

Руководству Армении следует спросить мнение граждан о перспективе евроинтеграции. Россия же поддержит все, что выгодно армянскому народу, заявил президент Владимир Путин на пресс-подходе в Кремле.

«Если армянскому народу выгодно то или иное решение — пожалуйста, мы против не будем. Но, конечно, мы должны иметь в виду некоторые обстоятельства, которые являются важными и для нас, и для наших партнеров», — сказал он.

Путин напомнил, что торговый оборот Армении с Россией хоть и сократился, но все же достиг семи миллиардов долларов в 2025 году при ВВП страны в размере 29 миллиардов. Армения получает значительные преимущества в рамках ЕАЭС в отраслях сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, таможенных сборов, миграционной сферы. Поэтому, по мнению президента, было бы правильно определиться с дальнейшим курсом.

«Это не наше дело, но в принципе это было бы вполне логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого такого интеллигентного и взаимовыгодного развода», — предложил он.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков упрекнул Армению в попытке усидеть на двух стульях. Она сохранила связи с ЕАЭС, одновременно сблизившись с Евросоюзом.