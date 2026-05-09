Фицо передал Путину послание от Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал президенту России Владимиру Путину слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности к личной встрече. Об этом Путин сообщил журналистам в Кремле.

По словам главы государства, эта информация не стала для него новой, поскольку подобные сигналы с украинской стороны звучали и раньше.

«Я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский готов провести личную встречу, но мы слышим это не первый раз», — сказал Путин.

Ранее президент России, комментируя возможность прямых контактов с руководством Украины, заявил, что если Зеленский планирует переговоры, то его готовы принять в России. Тогда же Путин выразил мнение, что конфликт на Украине движется к своему завершению.