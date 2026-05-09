Путин: Финляндия вступила в НАТО в расчете на ослабление России

Вступление Финляндии в НАТО не было связано с какими-либо территориальными спорами с Россией, поскольку все подобные вопросы между странами давно урегулированы. Об этом президент Владимир Путин сообщил журналистам на пресс-конференции в Кремле.

По мнению Путина, власти Финляндии пошли на вступление в НАТО, рассчитывая на ослабление России и надеясь извлечь из этого территориальную или политическую выгоду.

«Финляндия зачем вступила в НАТО, у нас что, с Финляндией были территориальные споры? Все давно было решено», — сказал президент.

Путин также иронично высказался о том, что финская сторона строит границу по реке Сестре.

«Я бы и жест показал и сказал бы что-то, но я родом из культурной столицы, поэтому воздержусь», — заметил он.

На встрече Путин также отметил, что западные страны в 2022 году рассчитывали за несколько месяцев обрушить Россию в военном, политическом и экономическом плане. Но этот сценарий не реализовался, а страна, напротив, стала сильнее.