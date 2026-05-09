Путин заявил о приближении завершения конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что дело идет к завершению конфликта на Украине. Об этом глава государства сказал журналистам на встрече в Кремле.

Путин положительно оценил развитие процесса урегулирования конфликта на Украине и выразил надежду на скорое завершение спецоперации.

«Я думаю, что дело идет к завершению [украинского конфликта]», — отметил президент.

Ранее глава государства, говоря о возможности встречи с Владимиром Зеленским, заявил, что если украинский лидер хочет провести переговоры, то он может приехать в Россию.

Кроме того, президент прокомментировал слова Зеленского о параде и перемирии. Путин подчеркнул, что для России 9 Мая — святой день, а не повод для шуток и легких высказываний.