Путин объяснил отсутствие техники на параде Победы в Москве
Президент России Владимир Путин заявил, что техники на параде Победы в Москве не было не только из соображений безопасности, но и в связи с проходящей спецоперацией. Об этом он сказал на встрече с журналистами в Кремле.
«Вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции», — сказал глава государства.
Путин вышел к журналистам после завершения серии международных встреч, чтобы ответить на вопросы. Глава государства поздравил представителей прессы с Днем Победы.
Российский лидер в ходе беседы также отметил, что Москва сразу согласилась с предложением президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с украинской стороной и обмене военнопленными. Так Россия проявила уважение к общей победе над нацизмом.