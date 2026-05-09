Путин заявил, что Россия сразу поддержала предложение Трампа о перемирии

Россия сразу согласилась на предложение президента США Дональда Трампа о продлении перемирия и обмене военнопленными. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами в Кремле.

По словам главы государства, Москва положительно отнеслась к этой инициативе с самого начала, поскольку она несет уважительный и гуманитарный смысл.

«Мы сразу согласились с этим. Тем более, что это, на мой взгляд, и оправданное предложение, и продиктованное соображениями уважения к нашей общей победе над нацизмом, и явно носящее ярко выраженный гуманитарный характер», — сказал президент.

В беседе с журналистами Путин подвел итоги переговоров и встреч, состоявшихся в Москве в День Победы.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что обмен пленными между Россией и Украиной запланирован на ближайшие дни. По его словам, работу по этому вопросу ведут в контакте с украинской стороной.