Путин пошутил о маршруте премьер-министра Словакии в Москву

Путин пошутил, что путь Фицо в Москву оказался лучше поездки на лошади

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Словакии Робертом Фицо его путь в Москву и пошутил, что такой маршрут все равно оказался лучше поездки верхом. Неформальная беседа состоялась в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца перед переговорами.

Фицо рассказал, что его самолет следовал через несколько стран, потому что Прибалтика не дала коридор. Борт вылетел из Братиславы, миновал воздушное пространство Чехии и Германии, а затем следовал над Балтийским морем под управлением диспетчеров Швеции и Финляндии. Дорога заняла четыре часа.

«Ну это все равно лучше, чем на машине», — заметил политик.

Такой вариант всерьез рассматривали после возникновения политических разногласий.

«Чем на лошади», — пошутил в ответ Путин, и оба рассмеялись.

Президент России также отметил, что не понял причин запрета на пролет, поскольку День освобождения отмечают в разных странах Европы, в том числе во Франции.

Премьер Словакии прилетел в Москву на торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, в российскую столицу прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие зарубежные лидеры.