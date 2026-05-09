В Кремле высказались о продлении перемирия в зоне СВО

Песков: продление перемирия в зоне спецоперации после 11 мая не обсуждали

Вопрос о продлении перемирия на Украине после 11 мая пока никто не поднимал. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

Так он ответил на вопрос, видели ли в Кремле заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что было бы неплохо продлить режим прекращения огня.

«Не видели [заявление]. Перемирие сейчас 9, 10, 11 [мая], других разговоров не было», — подчеркнул Песков.

Ранее российская сторона дала согласие на инициативу Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении нового обмена военнопленными по формуле 1000 на 1000. По словам помощника президента Юрия Ушакова, эти договоренности стали продолжением телефонного разговора лидеров России и США, где они обсуждали совместную борьбу с нацизмом.