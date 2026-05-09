Путин ответил на выпады Зеленского словами о святом для России Дне Победы

Для России 9 Мая — святой день, а не повод для комедийного шоу. Об этом президент Владимир Путин заявил в Кремле, комментируя высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о параде и перемирии.

По словам главы государства, в стране ко Дню Победы относятся с особым уважением. Эта дата связанна с памятью о подвиге народа, миллионах жертв и победе над нацизмом. Он дал понять, что подобные темы не могут быть предметом политических манипуляций или юмористических высказываний.

«Для нас 9 Мая — не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах. Для нас это святой день. И мы здесь ни в какие игрушки не играем», — сказал Путин.

Ранее президент объяснял, что количество военной техники на параде Победы в Москве было ограничено не только по соображениям безопасности, но и из-за задач, связанных с проведением спецоперации.