Объявленное Россией перемирие продлится с 8 по 10 мая

Минобороны: Россия объявляет перемирие с 00:00 8 мая до 10 мая

С 00:00 8 мая до 10 мая российская сторона объявляет перемирие в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В соответствии с решением президента Российской Федерации, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами В. В. Путина, в дни празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, с 00:00 8 мая до 10 мая, российская сторона объявляет перемирие», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что на срок перемирия все группировки российских войск полностью прекратят боевые действия, а также удары возмездия.

«Призываем украинскую сторону последовать примеру. При нарушении ВСУ перемирия в зоне проведения СВО, попытках нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов вооруженные силы дадут адекватный ответ», — добавили в Минобороны.

В ведомстве предупредили, что в случае попыток сорвать празднование 81-й годовщины Победы в ВОВ в Москве российские военные нанесут ракетный удар по центру Киева.

«Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости покинуть город», — заключили в министерстве.

Ранее Путин объявлял о двухдневном перемирии в честь празднования Дня Победы.